La Asamblea Ciudadana Vecinalista trabaja en la prevención de inundaciones en barrios cercanos a los arroyos

REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná analizó medidas de prevención ante emergencias climáticas, la situación de los arroyos y los residuos. También avanzó en acciones conjuntas con vecinos y el municipio.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná se reunió nuevamente este lunes con representantes de distintos barrios para avanzar en una agenda vinculada a la prevención ante fenómenos climáticos, el cuidado de los arroyos y la problemática de los residuos sólidos urbanos.
Alicia Glauser, referente del espacio, explicó a Elonce que uno de los principales temas fue analizar "lo que se cree que va a hacer el clima próximamente y cómo prevenir", además de determinar de qué manera las organizaciones vecinales pueden colaborar con el Comité de Emergencia. Según indicó, buscan desarrollar un trabajo conjunto con la MuniciFpalidad.
"Vino Lucas García y el próximo lunes se compremetió a venir el Comité para ver qué es lo que están armando", señaló Glauser. La dirigente remarcó que las comisiones vecinales ya comenzaron a dialogar con habitantes de zonas cercanas a los cursos de agua.
Prevención en los barrios cercanos a los arroyos
"Creemos que el vecino tiene que estar bien informado sobre lo que va a hacer si sufre una inundación", sostuvo Glauser. En particular, mencionó la situación de "casas humildes a la vera de los arroyos" y destacó la necesidad de anticiparse a eventuales emergencias.
En ese marco, integrantes de la Asamblea estuvieron el sábado con vecinos de la zona del arroyo Antoñico. Allí abordaron la disposición de basura, debido a que los residuos "contaminan y tapan el arroyo". Además, este martes se reunirá la comisión de Residuos Sólidos Urbanos, desde las 9 horas, en calle Montevideo 163, para tratar la situación del Volcadero.
Glauser indicó que existe "un proyecto ya elaborado para ver de qué manera el Volcadero se atiende humanamente" y sostuvo que alrededor de 300 personas están vinculadas al lugar.
Festejo por el Día del Niño en barrio Illia
Por otra parte, el referente Elvio Flores invitó a la comunidad a participar este domingo, desde las 15 horas, de la segunda celebración por el Día del Niño organizada en barrio Illia. El ingreso será por calles 1519 y Hernandarias.
"Quienes puedan sumarse a esta fiesta son bienvenidos", expresó Flores. Según detalló, hay alrededor de 200 chicos anotados para participar de la actividad y extendió la convocatoria a los integrantes de la Asamblea y a la comunidad.