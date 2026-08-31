Murió el cantante Beto Orlando a los 79 años tras sufrir un ACV

Murió Beto Orlando, reconocido cantante melódico que alcanzó gran popularidad desde la década del ’70. El artista tenía 79 años y permanecía internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente cerebrovascular.
Murió Beto Orlando a los 79 años luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) que había derivado en su internación en terapia intensiva. El reconocido cantante melódico falleció este lunes y la noticia generó pesar entre sus seguidores y referentes vinculados a la música popular argentina.
En los días previos, el delicado estado de salud del artista había obligado a suspender una presentación que tenía prevista para el fin de semana en el Baile 70’80’. El compromiso formaba parte de las actividades que Orlando todavía mantenía sobre los escenarios después de más de cuatro décadas de trayectoria.
Alberto Orlando Otero, su verdadero nombre, había nacido el 4 de septiembre de 1946 en Las Flores, provincia de Buenos Aires. Hijo de María Delgado y Francisco Otero, alcanzó sus mayores niveles de popularidad durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, cuando sus canciones románticas tuvieron una importante presencia en radios, programas musicales y espectáculos.
Beto Orlando y una extensa trayectoria en la música
El cantante había comenzado a acercarse a la música desde muy pequeño. A los siete años se trasladó junto a sus padres a La Plata y durante su infancia empezó a cantar acompañado por su guitarra en escuelas y diferentes encuentros.
Cuando tenía 18 años pasó a formar parte de Los Labradores, un conjunto folklórico con el que recorrió distintos escenarios del país. Con el correr del tiempo, sin embargo, sus preferencias artísticas comenzaron a inclinarse hacia otro género y se interesó por la música melódica, tomando como una de sus principales referencias al cantante Yaco Monti.
Ese cambio terminó definiendo el rumbo de su carrera. Beto Orlando se convirtió con los años en una de las voces reconocibles de la canción sentimental argentina y construyó un repertorio que permaneció vigente entre quienes siguieron el género durante las últimas décadas del siglo XX.
Los grandes éxitos de Beto Orlando
Entre las canciones más recordadas de su repertorio se encuentran Dios del Olvido, Aquellos Besos que te di, No me des tu Adiós mi Amor, Tu Eres mi Destino, Doce rosas, Himno al Amor, Venecia sin Ti, Tu Mundo y el Mío, Joven Dulce y Bonita y Ansiedad.
Su extensa producción también incluyó Porque te Quiero Hasta el Delirio, Quiero Volverte a Tener, Abrázame Fuerte mi Amor, Porque Diste Vuelta la Cara, Te Llevo en lo Profundo de mi Ser, Mira que Luna, Quien es que Golpea mi Puerta y Nuestro Juramento.
A esa lista se sumaron interpretaciones como Ahora Vivo de Recuerdos, Dalila y Veinticinco Rosas, entre otras canciones que contribuyeron a sostener su popularidad y permitieron que su nombre permaneciera asociado a la época de mayor difusión de la música romántica en Argentina.