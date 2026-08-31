Los senadores pasarán a cobrar más de $13 millones a fin de año tras un nuevo aumento salarial

Los senadores nacionales pasarán a cobrar más de 13 millones de pesos brutos luego del nuevo acuerdo paritario alcanzado entre los gremios con representación en el Congreso y las autoridades de ambas cámaras legislativas. La actualización se completará con los haberes de diciembre, que serán percibidos durante los primeros días de enero.

El incremento se produce por el denominado “enganche”, el mecanismo aprobado por los propios senadores en abril de 2024 que vinculó automáticamente sus dietas con las remuneraciones de los empleados del Congreso.

El nuevo acuerdo alcanzado por UPCN, ATE y APL establece cuatro aumentos mensuales hasta finalizar el año: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. El incremento acumulado será del 6,98%.

Cuánto pasarán a cobrar los senadores

Con la aplicación completa de la paritaria, los senadores percibirán un monto bruto de $13.115.760 correspondiente a diciembre, que se cobrará durante los primeros días de enero.

Actualmente, los ingresos brutos de los integrantes de la Cámara alta se ubican en aproximadamente $12.260.000. De esta manera, la actualización representará una diferencia cercana a los $856.000 mensuales al completarse todos los tramos.

El cálculo surge de multiplicar los 4.000 módulos establecidos para las dietas de los legisladores por los $3.278,94 que tendrá cada unidad luego de aplicarse los cuatro incrementos acordados.

Cómo funciona el “enganche” de las dietas

El módulo es la unidad utilizada para determinar los salarios correspondientes a las distintas categorías de trabajadores del Congreso. Desde 2024, también funciona como referencia para establecer los ingresos de los senadores.

La resolución 8/24, aprobada por la Cámara alta el 18 de abril de ese año, estableció que cada senador perciba 2.500 módulos en concepto de dieta, 1.000 por gastos de representación y otros 500 por desarraigo.

La misma resolución incorporó además un aguinaldo para los legisladores, conocido como la “dieta 13”. Desde entonces, cada actualización del valor del módulo derivada de las paritarias legislativas tiene impacto sobre las dietas.

El antecedente del último aumento

La anterior negociación salarial para los empleados del Congreso había establecido una suba acumulada del 6,64%, distribuida en tres tramos.

Los aumentos fueron del 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto. Ahora, la nueva paritaria extenderá las actualizaciones mensuales desde septiembre hasta diciembre.

Como ocurrió con anteriores incrementos, se espera que algunos bloques políticos vuelvan a tomar distancia del aumento derivado del mecanismo aprobado por el Senado.