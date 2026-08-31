Uruguay convoca a sus ciudadanos a contarle al Papa cómo viven, qué les preocupa y qué esperan

La Conferencia Episcopal Uruguaya convocó a los ciudadanos a contarle al Papa León XIV cómo viven, qué les preocupa y qué esperan, como parte de una iniciativa que busca construir un retrato colectivo del país antes de la visita apostólica prevista del 6 al 8 de noviembre.

“¿Qué le querés contar al Papa sobre Uruguay y los uruguayos?” es la pregunta que funciona como punto de partida de la propuesta impulsada por el Comité Nacional de Comunicación de la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU).

La convocatoria no está dirigida exclusivamente a los fieles católicos. La intención es reunir testimonios de personas de diferentes edades, territorios, experiencias y formas de pensar para que el Pontífice pueda conocer distintas miradas sobre la realidad uruguaya antes de llegar al país.

Un retrato colectivo de Uruguay para León XIV

“Nos han dicho que al Papa le gusta escuchar y le gusta conocer las realidades de los países que visita”, explicó María José Pastorino, directora del Departamento de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Montevideo e integrante del Comité Nacional de Comunicación que trabaja en la organización del viaje.

A partir de esa premisa surgió la intención de “juntar a muchos uruguayos y uruguayas que puedan relatarle y construir juntos un retrato sobre nuestro país”, señaló Pastorino.

Quienes participen podrán explicarle al Santo Padre cómo viven, cuáles son sus principales preocupaciones y expectativas y qué valores o experiencias consideran relevantes para comprender al Uruguay actual.

Cómo participar de la convocatoria

La recepción de mensajes permanecerá abierta hasta el 1º de septiembre a las 23:59. Los interesados pueden completar un formulario difundido mediante los canales oficiales de la Iglesia uruguaya.

Los niños también pueden sumarse a la propuesta. En su caso, tienen la posibilidad de enviar cartas acompañadas por dibujos en un archivo PDF de una página. El formulario correspondiente deberá ser completado por un adulto responsable.

Para organizar las contribuciones, la Conferencia Episcopal estableció 20 ámbitos temáticos. Entre ellos aparecen infancia y adolescencia, juventud, familia, personas mayores, educación, trabajo y producción, política, deporte, arte y cultura, ciencia, comunicación y salud.

Una convocatoria abierta a distintas realidades

La propuesta contempla además testimonios de personas con discapacidad, migrantes y personas privadas de libertad, junto con experiencias vinculadas con las adicciones, organizaciones de la sociedad civil y voluntariado.

En el plano religioso también se recibirán contribuciones de catequistas, agentes pastorales, integrantes del clero y de la vida religiosa, además de personas involucradas en experiencias de ecumenismo y diálogo interreligioso.

“Nos gustaría que todos los uruguayos, tanto de dentro de la Iglesia como también de la sociedad en general, puedan compartir sus reflexiones al Papa”, destacó Pastorino.

Inteligencia artificial para sintetizar los mensajes

La diversidad de opiniones constituye uno de los ejes centrales de la iniciativa. “Queremos que este texto de Uruguay reúna voces de distintas edades, lugares, experiencias y formas de pensar”, expresa la convocatoria.

Los aportes serán recopilados y procesados para elaborar un único documento. Para esa tarea está previsto utilizar herramientas de inteligencia artificial que permitan sintetizar las principales preocupaciones, esperanzas, valores y realidades mencionadas por los participantes.

“La idea es, mediante algunas herramientas de inteligencia artificial, hacer una síntesis de todos estos aportes para tener también un único documento donde se haga una síntesis de los distintos aportes”, explicó Pastorino.

Los mensajes individuales también llegarán al Papa

La utilización de una síntesis no implicará descartar los testimonios originales. Las cartas y mensajes individuales serán incorporados como anexo del documento general.

Pastorino precisó que se incluirán “todas las intervenciones y cartas también individuales para que queden acompañando esa síntesis general”.

El documento será llevado a Roma por los obispos uruguayos durante la visita ad limina apostolorum, prevista entre el 14 y el 18 de septiembre. Allí será entregado a León XIV, aproximadamente dos meses antes de su llegada a Uruguay.

La preparación para la visita de León XIV

La Conferencia Episcopal considera que la iniciativa también puede servir como preparación comunitaria para el viaje apostólico. Pastorino señaló que la propuesta puede convertirse en “una linda herramienta” para preparar “el corazón” y también “la cabeza” de cara a la llegada del Pontífice.

La intención es que el proceso no finalice con la entrega del documento. La convocatoria también pretende impulsar conversaciones en las comunidades y distintos ámbitos de la sociedad sobre aquello que Uruguay quiere transmitirle al Papa.

“Generar conversaciones en torno a eso” forma parte del objetivo, explicó Pastorino. La propuesta apunta así a construir un mosaico de experiencias, preocupaciones y esperanzas que refleje la diversidad del país.

“Que le llegue al Papa un trabajo de compartir nuestra realidad y lo que vivimos, que sea realmente un relato coral y que participen muchos y desde distintas realidades”, resumió Pastorino sobre el propósito de la iniciativa.