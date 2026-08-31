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Sociedad Cuatro heridos

Choque entre camión y un auto dejó cuatro heridos y obligó a cortar el tránsito en el puente Victoria - Rosario

Cuatro ocupantes de un automóvil resultaron heridos tras chocar con un camión. Fueron trasladados a Rosario y la Ruta 174 quedó totalmente cortada.

31 de Agosto de 2026
Choque frontal en el puente Victoria - Rosario
Choque frontal en el puente Victoria - Rosario Foto: Dirección de Prevención Vial

REDACCIÓN ELONCE

Cuatro ocupantes de un automóvil resultaron heridos tras chocar con un camión. Fueron trasladados a Rosario y la Ruta 174 quedó totalmente cortada.

En la madrugada de este lunes se registró un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 174 dejó cuatro personas lesionadas y provocó la interrupción total de la circulación vehicular en el enlace vial que conecta Victoria con Rosario. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 6,5 e involucró a un camión y un automóvil.

 

Según informaron a Elonce desde la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, personal del Puesto de Control Vial Victoria tomó conocimiento del hecho a partir de un llamado telefónico realizado por el supervisor del peaje, quien alertó sobre una colisión y la presencia de personas heridas.

 

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que habían intervenido un camión Mercedes Benz Actros, que circulaba en sentido Rosario-Victoria, y un Renault Clio que transitaba en dirección contraria, desde Victoria hacia Rosario.

Cuatro personas fueron trasladadas a Rosario

El camión era conducido por un hombre domiciliado en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. En tanto, al mando del Renault Clio viajaba un hombre de 42 años, oriundo de Totoras, provincia de Santa Fe, junto a tres mujeres.

 

Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes del Renault Clio sufrieron lesiones de distinta consideración. Todos recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron trasladados por personal sanitario hacia Rosario para recibir atención médica.

Corte total de la Ruta Nacional 174

Tras el accidente, también trabajó en el lugar personal de Gendarmería Nacional Argentina. Debido a las características del siniestro y las tareas que debían realizarse sobre la calzada, se implementó un corte total de la Ruta Nacional 174.

De esta manera, la circulación vehicular quedó interrumpida en ambos sentidos a la altura del kilómetro 6,5, mientras continuaban las actuaciones correspondientes.

Temas:

choque frontal puente Victoria - Rosario corte tránsito
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