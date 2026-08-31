Nuevas escalas salariales para las fuerzas federales: quiénes cobrarán más desde septiembre

El Gobierno oficializó aumentos para las fuerzas federales de seguridad que comenzarán a aplicarse desde este martes 1º de septiembre y tendrán nuevas actualizaciones en octubre, noviembre y diciembre de 2026.

La medida fue establecida mediante la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La normativa alcanza a personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Según explicó el Ministerio de Seguridad en los fundamentos de la resolución, las nuevas escalas buscan reconocer la jerarquización del personal en función de la “capacidad, responsabilidad y dedicación” requerida para el desarrollo de sus tareas.

Los aumentos comenzarán en septiembre

Las nuevas escalas tendrán cuatro etapas. Los valores comenzarán a regir desde el 1º de septiembre y posteriormente serán actualizados desde el 1º de octubre, 1º de noviembre y 1º de diciembre.

En el caso de la Gendarmería Nacional, se actualizará el haber mensual correspondiente a los distintos grados del personal en actividad. También aumentarán los importes del suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la compensación por Recargo de Servicio.

Para la Prefectura Naval Argentina, la resolución estableció nuevos haberes mensuales según los diferentes grados y actualizó la compensación correspondiente al Recargo de Servicio.

Policía Federal y servicios adicionales

La medida también comprende al personal en actividad de la Policía Federal Argentina, para el cual se establecieron nuevos valores salariales que se aplicarán durante los cuatro meses alcanzados por la resolución.

En este caso, además de los haberes correspondientes a las distintas jerarquías, serán actualizados el suplemento por Zona, el Servicio de Policía Adicional y diferentes compensaciones.

También se fijaron nuevos importes para el denominado complemento por responsabilidad jerárquica que reciben las máximas autoridades de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal.

También alcanza a la PSA

La Policía de Seguridad Aeroportuaria quedó incorporada al esquema de actualización. La resolución modificó diferentes componentes salariales correspondientes a su personal policial y la compensación por Recargo de Servicio.

De esta manera, las cuatro fuerzas policiales y de seguridad federales tendrán modificaciones en distintos componentes de sus ingresos desde septiembre y nuevas actualizaciones durante los tres meses siguientes.

Los valores varían según la fuerza, el grado, la jerarquía y los suplementos correspondientes a cada agente, por lo que no existe un único monto salarial aplicable a todo el personal alcanzado.

Nuevos valores para el Servicio Penitenciario Federal

La resolución también actualizó los ingresos correspondientes al Servicio Penitenciario Federal, incluyendo el haber mensual y diferentes adicionales y compensaciones.

Entre los conceptos modificados se encuentran las compensaciones por Fijación de Domicilio y Variabilidad de Vivienda, el complemento por Función Ejecutiva y los suplementos por Zona Sur y Título Académico.

También se actualizarán el Régimen de Viáticos, el Resarcimiento de Gastos y el Reintegro de Gastos de Sepelio correspondientes al personal penitenciario.

Desde cuándo rigen las nuevas escalas

El primer tramo comenzará a regir este martes 1º de septiembre de 2026, mientras que posteriormente se aplicarán los valores establecidos para octubre, noviembre y diciembre.

La Resolución 844/2026 fue firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y establece que el costo de las actualizaciones será atendido con los créditos asignados a esa cartera.

A diferencia del acuerdo salarial establecido para los empleados de la Administración Pública Nacional, la resolución correspondiente a las fuerzas no fija un único porcentaje general de aumento, sino nuevos valores para cada fuerza, grado, jerarquía, suplemento y compensación.