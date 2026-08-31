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Economía Para activos y pasivos

Esta semana se pagan los haberes en la administración pública: cronograma

Este martes se inicia el cronograma de pagos para activos y pasivos de la administración pública provincial. Los haberes de agosto se abonarán hasta el 8.

31 de Agosto de 2026
Se inicia el cronograma de pagos en Entre Ríos
Se inicia el cronograma de pagos en Entre Ríos

Este martes se inicia el cronograma de pagos para activos y pasivos de la administración pública provincial. Los haberes de agosto se abonarán hasta el 8.

El cronograma de pagos en Entre Ríos para los agentes activos y pasivos de la administración pública provincial comenzará este martes 1º de septiembre. El esquema correspondiente a los haberes de agosto se extenderá durante seis jornadas y finalizará el martes 8.

 

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, confirmó las fechas y los diferentes tramos establecidos de acuerdo con el monto de los ingresos que percibe cada trabajador o jubilado alcanzado.

 

La primera jornada de pago estará destinada a quienes tengan haberes de hasta $990.000, mientras que desde el miércoles continuará el cronograma con los siguientes segmentos salariales.

Cronograma de pagos completo

El esquema difundido por el Gobierno de Entre Ríos quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 1º de septiembre: haberes de hasta $990.000.

Miércoles 2 de septiembre: haberes desde $990.001 hasta $1.290.000.

Jueves 3 de septiembre: haberes desde $1.290.001 hasta $1.480.000.

Viernes 4 de septiembre: haberes desde $1.480.001 hasta $1.790.000.

Lunes 7 de septiembre: haberes desde $1.790.001 hasta $2.390.000. En este caso, la acreditación estará disponible desde el sábado 5 de septiembre.

Martes 8 de septiembre: haberes desde $2.390.001 en adelante.

Temas:

cronograma de pagos Entre Ríos administración pública empleados públicos jubilados provinciales
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