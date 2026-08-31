Esta semana se pagan los haberes en la administración pública: cronograma

Se inicia el cronograma de pagos en Entre Ríos

El cronograma de pagos en Entre Ríos para los agentes activos y pasivos de la administración pública provincial comenzará este martes 1º de septiembre. El esquema correspondiente a los haberes de agosto se extenderá durante seis jornadas y finalizará el martes 8.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, confirmó las fechas y los diferentes tramos establecidos de acuerdo con el monto de los ingresos que percibe cada trabajador o jubilado alcanzado.

La primera jornada de pago estará destinada a quienes tengan haberes de hasta $990.000, mientras que desde el miércoles continuará el cronograma con los siguientes segmentos salariales.

Cronograma de pagos completo

El esquema difundido por el Gobierno de Entre Ríos quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 1º de septiembre: haberes de hasta $990.000.

Miércoles 2 de septiembre: haberes desde $990.001 hasta $1.290.000.

Jueves 3 de septiembre: haberes desde $1.290.001 hasta $1.480.000.

Viernes 4 de septiembre: haberes desde $1.480.001 hasta $1.790.000.

Lunes 7 de septiembre: haberes desde $1.790.001 hasta $2.390.000. En este caso, la acreditación estará disponible desde el sábado 5 de septiembre.

Martes 8 de septiembre: haberes desde $2.390.001 en adelante.