Sobre el fin del invierno, regresa una masa de aire polar: cuándo se sentirá el descenso de temperatura

Entre el lunes y el miércoles el país entra en una fase más tranquila, con cielos despejados o apenas nublados y viento suave en gran parte del territorio. Es una ventana corta pero útil para trabajos de campo o planes al aire libre, porque después el escenario cambia por completo.

El viernes 4, el frío ya cubrirá buena parte del centro argentino y llegará al Litoral.

El quiebre llegará a partir del jueves 3 de septiembre, cuando una masa de aire polar ingrese por la Patagonia y avance hacia el norte. El viernes 4, el frío ya cubrirá buena parte del centro argentino y llegará al Litoral, dando lugar a con un descenso térmico marcado de sur a norte.

Sobre Cuyo, la región pampeana y el sur del Litoral el riesgo de heladas agronómicas aumentará, con el viento del sur sumando una sensación térmica más baja que la que marcará el termómetro. En el NOA y el NEA las mañanas también serán más frías, aunque sin llegar a valores tan extremos.

Más allá del viernes, conviene tomar con pinzas las previsiones, ya que el modelo europeo ECMWF todavía puede ajustar la intensidad y el alcance del frío. Lo que parece firme es el cambio de tendencia, de una semana estable a heladas agronómicas tardías generalizadas en el arranque de septiembre.

Para el campo, la ventana seca de mitad de semana ayuda con los lotes que arrastran atraso por la humedad previa, aunque el riesgo de heladas agronómicas del próximo piden cuidado extra en cultivos sensibles.

Lo importante: no archivar todavía los abrigos ni las frazadas.

Pronóstico del tiempo para Paraná y la región

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa una marcada mejora de las condiciones meteorológicas durante los próximos días, luego de un lunes con probabilidad de precipitaciones. Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde este martes se espera el regreso del sol y temperaturas agradables, aunque hacia el fin de semana habrá un descenso térmico.

Para este lunes 31 de agosto, el organismo nacional prevé una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 12 grados. Durante la madrugada y la mañana se mantiene una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la tarde disminuirá a entre 0% y 10%.

El viento se mantendrá durante la jornada entre los 7 y los 22 kilómetros por hora. Las condiciones tenderán a estabilizarse progresivamente y durante la noche se espera cielo mayormente nublado, pero con muy baja probabilidad de lluvias.

Martes soleado y con 21 grados

Para el martes 1º de septiembre, el SMN anticipa una jornada sin lluvias en Paraná. La temperatura mínima será de 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 21 grados.

Durante la mañana se espera una disminución progresiva de la nubosidad y posteriormente predominará el cielo despejado o ligeramente nublado. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

Los vientos se mantendrán entre los 7 y 22 kilómetros por hora, por lo que el comienzo de septiembre estará acompañado por condiciones meteorológicas estables.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El miércoles 2 continuará el buen tiempo, con cielo mayormente despejado durante la jornada. La mínima será de 11 grados y la máxima de 21, sin probabilidades de precipitaciones.

El jueves se presentará algo más fresco durante las primeras horas, ya que la temperatura mínima descenderá hasta los 8 grados. Sin embargo, será uno de los días más templados de la semana durante la tarde, con una máxima prevista de 22 grados y cielo entre algo y parcialmente nublado.

Para el viernes 4, en tanto, se pronostica una mínima de 10 grados y una máxima de 21, nuevamente sin lluvias. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante buena parte del día.

Descenso de temperatura durante el fin de semana

El cambio más significativo llegará durante el fin de semana. Para el sábado 5, el organismo meteorológico prevé una mínima de 9 grados y una máxima de 18, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

Además, durante la mañana podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, mientras que los vientos se ubicarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

El descenso térmico será todavía más marcado el domingo 6 de septiembre, cuando el termómetro podría bajar hasta los 3 grados durante las primeras horas. La máxima prevista es de apenas 13 grados, aunque no se esperan precipitaciones y el cielo se mantendría parcialmente nublado.

De esta manera, el pronóstico extendido muestra una semana mayormente estable en Paraná, con máximas superiores a los 20 grados hasta el viernes y un posterior ingreso de aire más frío durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza diariamente sus pronósticos, por lo que las condiciones previstas para los próximos días pueden presentar modificaciones.