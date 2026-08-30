Una beba de 4 meses murió tras ser atacada por un pitbull: la niña dormía al momento de la agresión

Una bebé de cuatro meses murió este domingo tras ser atacada por un perro pitbull en una vivienda de la localidad bonaerense de Ingeniero Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Obrien al 4300. Según el relato de familiares, la pequeña, identificada como Emma Lunay, se encontraba durmiendo cuando el animal se acercó y la atacó.

La tía de la bebé relató que el perro la mordió en la zona de la cabeza. Tras el ataque, la madre salió de la vivienda con la niña y pidió ayuda para trasladarla a un centro médico.

La bebé fue llevada de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete, donde los profesionales intentaron reanimarla. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la pequeña falleció.

Retiraron al perro de la vivienda

Después de la tragedia, la familia realizó la correspondiente denuncia y personal del área de Zoonosis intervino para retirar al animal de la vivienda.

Según el estimonio de una familiar, el perro habría protagonizado anteriormente otros episodios. La mujer aseguró que el animal habría atacado y matado a otros perros y que también habría mordido a un vecino.

La familiar manifestó además su preocupación porque, según su relato, el pitbull permanecía suelto y había niños en el barrio. Las circunstancias exactas del ataque y las responsabilidades vinculadas a la tenencia del animal son materia de investigación.

Otro ataque fatal con un pitbull

El caso ocurrido en Pablo Nogués se produjo pocas semanas después de otra tragedia protagonizada por un perro de la misma raza en Villa La Lonja, Córdoba.

En ese episodio, un niño de tres años murió luego de ser atacado por un pitbull en las inmediaciones de su vivienda.

Ambos casos volvieron a poner en el centro de la escena la responsabilidad de los propietarios de perros considerados potencialmente peligrosos y las medidas de prevención necesarias para evitar ataques, especialmente en lugares donde hay niños.