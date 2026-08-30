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Despistó y desbarrancó tras reventar un neumático: el conductor sufrió lesiones leves

El siniestro vial ocurrió este domingo en un acceso de ripio a la Ruta Provincial 45, en cercanías de Ibicuy. El hombre, de 33 años, fue asistido en el lugar y no necesitó ser trasladado.

30 de Agosto de 2026
El accidente ocurrió en el ingreso a Ibicuy esta tarde
El accidente ocurrió en el ingreso a Ibicuy esta tarde Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El siniestro vial ocurrió este domingo en un acceso de ripio a la Ruta Provincial 45, en cercanías de Ibicuy. El hombre, de 33 años, fue asistido en el lugar y no necesitó ser trasladado.

Un hombre de 33 años, domiciliado en Ibicuy, sufrió lesiones leves este domingo tras protagonizar un siniestro vial en la zona de Ceibas, en el sur de Entre Ríos.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

El hecho ocurrió alrededor de las 13:51, sobre un acceso de ripio a la Ruta Provincial N.º 45, a la altura del kilómetro 4, en el acceso hacia Ibicuy.

 

Según informó Bomberos Voluntarios de Ceibas, el hombre circulaba a bordo de un Toyota Corolla desde Ibicuy hacia Zárate cuando, de acuerdo con su propio relato, se produjo el reventón de uno de los neumáticos traseros.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

 

La situación provocó que perdiera el control del vehículo. El automóvil se despistó y terminó desbarrancando a un costado del camino.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Bomberos asistieron al conductor

 

Ante el aviso, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas se dirigió al lugar a bordo del Móvil N.º 24. Además, un móvil de Bomberos Voluntarios de Ibicuy, que circunstancialmente transitaba por la zona, se detuvo para brindar asistencia inicial al conductor. Posteriormente, el hombre fue atendido por personal de la ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

Afortunadamente, las lesiones fueron de carácter leve y no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial. Por jurisdicción, también intervino personal de Policía de Ceibas, que trabajó en el lugar junto con los equipos de emergencia.

Temas:

despiste Ibicuy ceibas
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