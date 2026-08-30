Una mujer se fracturó un tobillo al caer desde una barranca del Parque Urquiza

Una mujer debió ser rescatada este domingo tras caer desde una barranca del Parque Urquiza, en Paraná, y sufrir una fractura en uno de sus tobillos. Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios intervino para asistirla y extraerla de manera segura del lugar.

Según se informó, los bomberos fueron convocados luego de conocerse que una persona había sufrido una caída en uno de los sectores de barrancas del tradicional paseo paranaense. Al arribar, los efectivos constataron que la mujer se encontraba lesionada y necesitaba asistencia para poder salir del lugar.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

Durante la primera evaluación se determinó que presentaba una fractura en uno de sus tobillos. Ante esa situación, los rescatistas realizaron las tareas necesarias para asistirla e inmovilizar la zona afectada antes de comenzar con las maniobras para retirarla del sector.

Operativo conjunto para concretar el rescate

Debido a las características del lugar donde se produjo la caída, el personal debió adoptar diferentes medidas de seguridad para realizar la extracción sin agravar las lesiones que presentaba la mujer.

Los Bomberos Voluntarios efectuaron las maniobras correspondientes para trasladarla desde la zona de la barranca hasta un punto donde pudiera continuar la atención de los profesionales sanitarios.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

En el operativo también intervino personal del Móvil 35 de Emergencias Sanitarias 107, cuyos profesionales brindaron la correspondiente atención médica a la mujer lesionada.

Tránsito colaboró durante el procedimiento

Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

Asimismo, agentes de Tránsito Municipal participaron del despliegue y tuvieron a su cargo tareas relacionadas con la seguridad y organización del sector mientras se desarrollaban las maniobras de rescate.