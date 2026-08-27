Grave choque en San José: un motociclista se fracturó y la moto quedó bajo un acoplado

Un motociclista sufrió lesiones de gravedad durante un choque ocurrido en San José, departamento Colón. Tras el impacto, el hombre cayó sobre la calzada y la motocicleta terminó debajo del acoplado que era remolcado por el otro vehículo involucrado.

El siniestro vial se produjo durante la noche de este miércoles en la intersección de las calles Estrada y Laprida. En el lugar colisionaron una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y un furgón Mercedes-Benz Sprinter.

El utilitario, que llevaba enganchado un acoplado, era conducido por un hombre de 55 años. Las circunstancias que provocaron el impacto todavía no fueron establecidas y quedaron sujetas a las pericias correspondientes.

El motociclista sufrió una fractura

Como consecuencia de la colisión, el conductor del rodado menor cayó y sufrió diferentes golpes. Personal de la Unidad de Rescate acudió al lugar para brindarle las primeras atenciones.

Posteriormente, el motociclista fue trasladado hasta el hospital local, donde quedó bajo la atención de los profesionales de la salud. Los estudios confirmaron que presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo.

Hospital de San José.

La lesión fue considerada legalmente de carácter grave. La Policía de San José no brindó mayores precisiones sobre la identidad ni la edad del paciente, como tampoco informó si permanecía internado, según informó San José Opina.

Secuestraron la motocicleta por irregularidades

Durante las actuaciones realizadas después del choque, los agentes inspeccionaron los vehículos involucrados. Al verificar la motocicleta, advirtieron anomalías en sus elementos identificatorios.

Según el reporte policial, la numeración del cuadro y la correspondiente al motor presentaban signos de sobrepunteado. Esta irregularidad impidió comprobar inicialmente la identificación original del rodado.

Los efectivos también constataron que el conductor no tenía documentación que respaldara la propiedad o procedencia de la motocicleta. Frente a esa situación, se dispuso su secuestro preventivo.