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El Parque Solar del Autódromo de Paraná cubrió toda la demanda durante la final del TC

El Parque Solar Fotovoltaico de Enersa ubicado en el Autódromo Ciudad de Paraná abasteció por completo el consumo eléctrico del predio durante la final del Turismo Carretera disputada el último domingo y, además, generó un excedente que fue inyectado a la red de distribución.

27 de Agosto de 2026
Turismo Carretera
Turismo Carretera Foto: Enersa

El Parque Solar Fotovoltaico de Enersa ubicado en el Autódromo Ciudad de Paraná abasteció por completo el consumo eléctrico del predio durante la final del Turismo Carretera disputada el último domingo y, además, generó un excedente que fue inyectado a la red de distribución.

El Parque Solar Fotovoltaico de Enersa ubicado en el Autódromo Ciudad de Paraná abasteció por completo el consumo eléctrico del predio durante la final del Turismo Carretera disputada el último domingo y, además, generó un excedente que fue inyectado a la red de distribución.

 

El resultado refleja la política que llevan adelante Enersa y el Gobierno de Entre Ríos para incorporar generación renovable en puntos estratégicos de la provincia, vinculando innovación energética, desarrollo y actividades de alta convocatoria.

 

Durante todo el fin de semana, el 58,8 % de la energía consumida en el Autódromo provino del parque solar. El sábado, la generación fotovoltaica aportó el 50 % de la energía requerida durante la jornada y alcanzó coberturas instantáneas del 88,7 % durante el segundo entrenamiento y del 65 % en la clasificación. El domingo, el aporte renovable representó el 69,8 % de la energía demandada.

Variaciones generaci&oacute;n solar (fuente Enersa)
Variaciones generación solar (fuente Enersa)

El registro más alto se produjo alrededor de las 14, durante la final del TC, cuando la generación alcanzó el 116,9 % de la demanda instantánea. De esta manera, no solo cubrió la totalidad del consumo, sino que permitió inyectar el excedente a la red de distribución.

 

Energía renovable y deporte motor

 

El comportamiento del parque durante un evento de gran convocatoria demostró el aporte de la generación distribuida ante momentos de alta exigencia eléctrica, al producir energía en el mismo lugar donde se consume y reducir la necesidad de abastecimiento desde otros puntos del sistema.

Parque Solar del Aut&oacute;dromo de Paran&aacute; (fuente Enersa)
Parque Solar del Autódromo de Paraná (fuente Enersa)

Generación sustentable donde se necesita

 

La instalación forma parte del programa de Recursos Energéticos Distribuidos (DER) de Enersa, orientado a incorporar generación en sitios estratégicos para mejorar la operación de la red y aprovechar de manera más eficiente la infraestructura existente.

 

Lo ocurrido durante el Turismo Carretera marca un hito para Enersa y la provincia. Además, posiciona a Entre Ríos a la vanguardia en la integración de energía renovable, generación distribuida y deporte motor.

Temas:

Autódromo Ciudad de Paraná enersa Turismo Carretera
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