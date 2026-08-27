Un adolescente admitió el homicidio de una mujer en barrio 1º de Julio de Paraná

Un adolescente de 17 años admitió el homicidio de Yolanda “Yoli” Duré de Pereyra, la mujer que murió tras recibir un disparo mientras se encontraba en su vivienda del barrio 1º de Julio, en Paraná, en mayo de 2025. El joven reconoció su participación como coautor del crimen y otros hechos delictivos durante una audiencia realizada en los Tribunales de la capital entrerriana.

La audiencia se desarrolló este martes durante aproximadamente dos horas ante el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto. La fiscal Sonia Beatriz Vives expuso los delitos atribuidos al adolescente, cuya identidad permanece reservada por tratarse de un menor de edad.

Según se informó, el joven admitió el homicidio en calidad de coautor y también reconoció un robo agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en banda, una tentativa de homicidio, amenazas calificadas y portación de arma de fuego de uso civil. De la audiencia participaron además el defensor Claudio Berón y la representante del Ministerio Pupilar, Susana Carnero.

La pena se definirá dentro de seis meses

El adolescente no quedó detenido luego de la audiencia y se retiró acompañado por su madre. La definición sobre la cantidad de años de prisión que deberá cumplir se producirá dentro de aproximadamente seis meses.

En el marco del procedimiento se estableció que la pena máxima que podrá fijarse será de siete años y seis meses de prisión efectiva. La situación se tramita dentro del régimen penal juvenil correspondiente por la edad del acusado.

Tres familiares de Yolanda Duré participaron de la audiencia. Al finalizar, evitaron realizar declaraciones periodísticas y se retiraron de los Tribunales.

El crimen de Yolanda Duré

El homicidio ocurrió durante la tarde del 16 de mayo de 2025, en una vivienda ubicada sobre calle Luis Galloli, al final, en el barrio 1º de Julio. Yolanda Duré de Pereyra, de más de 70 años, se encontraba tomando mate cuando recibió un disparo que ingresó por su espalda.

La mujer fue trasladada hacia el Hospital San Martín, pero murió durante el trayecto debido a la gravedad de la herida. La investigación estableció que el ataque no estaba dirigido contra ella.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, el adolescente había llegado hasta la vivienda en busca de un nieto de Yolanda, con quien habría mantenido un conflicto. Allí se produjo el disparo que terminó alcanzando mortalmente a la mujer.

La situación del otro joven involucrado

Según la investigación, hasta el lugar el adolescente había llegado en una motocicleta conducida por Tobías Ariel Banega de Aracil, quien tenía 19 años al momento del hecho. Su situación penal todavía se encuentra pendiente de resolución.

Banega de Aracil no fue señalado como quien efectuó el disparo. De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, su defensa buscará una pena de ejecución condicional. La causa vinculada con su situación está a cargo del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.

El adolescente de 17 años, en tanto, reconoció además otros dos episodios. Uno fue el robo a un chofer de una aplicación ocurrido el 27 de febrero de 2026, en la zona de Courreges e Ituzaingó, donde actuó junto a otros dos jóvenes. Durante ese hecho, uno de los involucrados golpeó al conductor con un martillo y el adolescente lo amenazó con un cuchillo.

También admitió una tentativa de homicidio

El otro episodio reconocido ocurrió el 12 de junio de 2024, cuando el ahora acusado tenía 16 años. Según la causa, interceptó junto a otro joven a un adolescente de 15 años en calle Laurencena, cerca de la Comisaría Octava.

En esas circunstancias exhibió un revólver calibre .22 y accionó el gatillo, aunque el disparo no salió. La víctima logró correr hasta la dependencia policial mientras era perseguida. Posteriormente, el atacante fue detenido con el arma cargada y otros cartuchos.

Tras la audiencia realizada esta semana, quedó establecido el reconocimiento de los hechos por parte del adolescente. La próxima instancia central será la determinación de la pena, que tendrá como límite máximo los siete años y seis meses de prisión efectiva fijados dentro del procedimiento. (Diario Uno)