Presentaron el libro “Paraná, 200 años de historia 1826-2026” con aportes de 37 autores

El libro “Paraná, 200 años de historia” fue presentado este miércoles en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, como parte de las actividades por los 200 años del reconocimiento de Paraná como ciudad. La publicación fue realizada con la participación de 37 personas provenientes de diferentes ámbitos y recorre aspectos históricos, culturales y sociales de la capital entrerriana.

La intendenta Rosario Romero participó de la actividad y destacó ante Elonce la importancia de contar con una publicación que reúna diferentes miradas sobre la ciudad. “Celebramos 200 años de historia de nuestro reconocimiento como ciudad. En ese marco, que mejor que celebrarlo con un libro de los 200 años de Paraná que ya anunciamos y presentamos en la Feria del Libro”.

Sobre el proceso de elaboración, Romero explicó: “(Este libro) fue hecho por 37 personas refiriéndose a la historia, a los edificios, al arte, a nuestros clubes y a todo lo que es Paraná cultural e históricamente. Han cerrado en un proceso muy rico”. Además, elogió a dos de las escritoras: “Se llevaron al hombro la tarea de compilar”.

Una obra con múltiples miradas sobre Paraná

Amelia Galetti, una de las escritoras que participó del proyecto, remarcó la diversidad de disciplinas y temáticas que confluyeron en la publicación. “Podemos decir que gracias a la gestión de Rosario Romero, hemos podido sacar y publicar este libro en el cual colaboran muchas personas de diferentes ámbitos culturales y profesionales. Hoy se cumplen 200 años de Paraná como ciudad. Señalamos un hito con este libro que racconta una serie de temas diversos, como el cine, la literatura, la historia, la geografía, las costumbres, los barrios populares y las plazas”.

La publicación buscó construir una mirada amplia sobre Paraná a partir de los aportes de autores vinculados con distintas áreas. De esa manera, sus páginas no solamente recuperan acontecimientos históricos, sino que también incorporan elementos relacionados con la identidad, las expresiones artísticas, los espacios públicos y diferentes instituciones que acompañaron el crecimiento de la ciudad.

Valentina Uranga, otra de las escritoras de la obra, destacó la expectativa que generó la iniciativa por la cantidad y variedad de contenidos incluidos. “Hay una expectativa grandísima porque un libro así que reúna tantos temas de Paraná”.

La lectura y la memoria de la ciudad

Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná, Rubén Clavenzani, puso el foco en el valor de la lectura y de las publicaciones que permiten preservar y transmitir la memoria colectiva de una comunidad.

“Leer siempre es un hecho festivo y un hecho que alimenta el espíritu. Una vez Borges dijo ‘No sé si la lectura puede salvarnos, pero no sé de anda mejor’”, detalló Clavenzani durante la presentación realizada en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

El encuentro se desarrolló en el marco de las actividades conmemorativas por los 200 años del reconocimiento de Paraná como ciudad. La presentación permitió reunir a autoridades, autores y público alrededor de una obra colectiva que recorre dos siglos de historia, pero también aborda aspectos cotidianos y culturales que contribuyeron a conformar la identidad paranaense.