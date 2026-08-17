“Paraná, 200 años de historia 1826-2026”: presentaron el libro que recorre la identidad de la ciudad

REDACCIÓN ELONCE
El libro “Paraná, 200 años de historia 1826-2026” fue presentado durante la última jornada de Paraná Lee. La intendenta Rosario Romero y Valentina Uranga destacaron ante Elonce el trabajo de más de 30 especialistas y adelantaron que la obra también estará disponible en formato digital.
El libro “Paraná, 200 años de historia 1826-2026” fue uno de los protagonistas este lunes de la última jornada de la Feria del Libro Paraná Lee, que cerró una nueva edición en Sala Mayo, en el Puerto Nuevo de la capital entrerriana. La publicación, de prácticamente 1.000 páginas, reunió el trabajo de más de 30 personas y propuso un recorrido por la historia, el arte, los espacios públicos y distintos aspectos de la identidad de la ciudad.
La presentación formó parte de una jornada que puso punto final a una nueva edición de Paraná Lee. Durante varios días, la propuesta municipal reunió a lectores, escritores y referentes culturales mediante charlas, conversatorios, presentaciones de libros, actividades destinadas a las infancias y encuentros con autores.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó el carácter de la publicación y el trabajo realizado para concretarla. “Es un libro identitario porque habla de los 200 años de ciudad de Paraná. Agradezco a Valentina Uranga, Amelia Galetti y Hugo Ugalde porque se tomaron el trabajo no solamente de escribir, sino de coordinar a un grupo de más de 30 personas que escribió sobre nuestra ciudad. Uno de los que escribió –y partió hace poco- fue Julio Federik, a quien hemos evocado en esta hermosa reunión”.
Un recorrido por dos siglos de Paraná
La obra fue concebida como una mirada amplia sobre los diferentes procesos que atravesaron a la capital entrerriana durante sus dos siglos de historia. Entre los contenidos se incluyeron aspectos históricos, culturales, ambientales y políticos, además de capítulos vinculados con el patrimonio y los espacios públicos.
“Acá está la historia, el arte, el arbolado, los espacios públicos de la ciudad, la importancia de la ciudad como capital de la Confederación. Vamos a encontrar un libro muy completo que nos identifica. Para los paranaenses, es una obligación leerlo y no solamente en este hermoso formato de libro que tiene prácticamente 1.000 páginas, sino que además destaco la tipografía grande que tiene, que es fácil de leer y también está en formato digital”, agregó Romero.
La intendenta también adelantó que la obra tendrá una nueva presentación durante agosto y que allí podrá adquirirse. “El próximo 26 de agosto vamos a hacer una presentación en el Juan L. Ortiz. Allí se va a ofrecer a la venta el libro. Lo editó la editorial municipal y trabajó todo el equipo de Cultura de la Municipalidad de Paraná en su terminación. Es muy cuidada y vale la pena contar con este libro para conocer un poco más de la rica historia de esta ciudad que transitamos todos los días”, admitió.
El cierre de la Feria del Libro Paraná Lee
En ese marco, Romero realizó además un balance de la Feria del Libro y destacó la respuesta que tuvo la propuesta pese a las condiciones meteorológicas registradas durante algunas de las jornadas. La intendenta remarcó la circulación constante de público por Sala Mayo y anticipó una importante concurrencia durante las últimas actividades.
“La Feria del Libro viene saliendo hermosa y hoy va a terminar con un ensamble con Santa Fe. Todos estos días, a pesar de la lluvia, se ha llenado. Estoy viendo que la gente va circulando y que esta tarde va a estar con mucha presencia en la Feria del Libro Paraná Lee”, compartió la jefa municipal.
De esta manera, la feria cerró una nueva edición con una programación que buscó reivindicar la identidad y la cultura entrerriana. A lo largo de sus diferentes jornadas se desarrollaron propuestas destinadas a públicos de distintas edades, desde actividades para niños hasta presentaciones y conversaciones con escritores.
Cómo nació “Paraná, 200 años de historia 1826-2026”
Valentina Uranga, una de las impulsoras de la publicación, explicó a Elonce que el proyecto nació a partir de la intención de conmemorar los dos siglos de la ciudad mediante una obra que permitiera reunir diferentes miradas y disciplinas.
“Esto surge de una idea de celebrar los 200 años de Paraná. Lo pudimos concretar gracias a Rosario Romero, que nos apoyó de entrada y sin ningún tipo de cuestionamiento. Le contamos la idea y la aceptó. Eso nos dio una gran libertad de acción”, afirmó Uranga.
La autora señaló que para concretar el proyecto se convocó a más de 35 profesionales, quienes realizaron aportes desde sus respectivos campos de conocimiento. El trabajo permitió construir una publicación colectiva que abordó la ciudad a partir de diferentes ejes temáticos.
Más de 35 profesionales participaron de la obra
Uranga destacó que el proceso de elaboración también contó con espacios municipales que permitieron organizar el trabajo entre los diferentes participantes. “El Museo de la ciudad nos ofreció el espacio, pudimos trabajar allí y después comenzó a conformarse el libro. Rosario Romero nos prologó el libro y uno lee eso y ya entiende de qué se trata”, sostuvo.
“La ciudad fue abordada por diferentes temas y ahí trabajábamos con los participantes”, agregó Uranga sobre la metodología utilizada para construir una publicación que reunió distintas perspectivas sobre Paraná y su desarrollo a lo largo de los últimos dos siglos.
Así, “Paraná, 200 años de historia 1826-2026” quedó planteado como una obra colectiva destinada a recuperar y poner en valor distintos aspectos de la capital entrerriana. Tras su presentación en Paraná Lee, el libro volverá a ser presentado el próximo 26 de agosto en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde será ofrecido a la venta, mientras que también podrá consultarse en formato digital.