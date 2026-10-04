Pampita llegó a Luján tras caminar 47 kilómetros durante 12 horas

Pampita llegó a Luján después de completar una caminata de 47 kilómetros que le demandó 12 horas y que estuvo marcada por la lluvia, el viento, el frío y finalmente el sol. La modelo participó de la Peregrinación Juvenil a Luján junto a un grupo de amigas y compartió en sus redes sociales distintos momentos del recorrido.

La jornada comenzó durante las primeras horas del sábado, cuando Carolina Ardohain se sumó a los miles de peregrinos que partieron desde Liniers rumbo al santuario. Antes de iniciar la caminata, publicó una imagen frente a una representación de la Virgen y escribió: “Luján allá vamos”.

A lo largo del trayecto, Pampita mostró parte de la preparación que realizó para afrontar los kilómetros. Utilizó apósitos para prevenir ampollas y llevó ropa adecuada para protegerse de las condiciones climáticas. En distintos momentos también apareció con un impermeable amarillo mientras avanzaba junto a otros peregrinos.

Pampita mostró su llegada a la Basílica de Luján

El recorrido tuvo diferentes dificultades debido al clima. La lluvia acompañó buena parte de la jornada y en algunos sectores se acumuló agua, aunque los peregrinos continuaron avanzando hacia la Basílica de Luján.

Al llegar al santuario, Pampita registró con su teléfono el interior del templo y mostró a los fieles que ingresaban para rezar frente al altar. También compartió imágenes de personas arrodilladas y del clima de recogimiento que se vivió después de completar la extensa caminata.

Uno de los momentos más emotivos para la modelo fue precisamente su ingreso a la iglesia. Mientras avanzaba por el interior de la Basílica, grabó un video en el que sonaba “Zona de promesas”, de Gustavo Cerati. La canción acompañó las imágenes de los peregrinos que llegaban después de horas de marcha.

La elección del tema también quedó asociada a una de sus frases más reconocidas: “Tarda en llegar pero al final hay recompensa”.

“12 horas, lluvia, viento, frío, sol”

Después de completar el trayecto, Pampita resumió la experiencia en una publicación en la que enumeró las condiciones que tuvo que atravesar durante la peregrinación.

“12 horas, lluvia, viento, frío, sol. 47 kilómetros. Llegamos. Cumplí. Lo logré. Lo logramos”, expresó la modelo al compartir una de las postales de la jornada.

La participación de Pampita se produjo en el marco de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, una convocatoria que reunió a miles de personas que caminaron desde la Iglesia de San Cayetano, en Liniers, hasta la Basílica.

La salida oficial de la Imagen Peregrina estaba prevista para las 10 del sábado, mientras que la misa central quedó programada para las 7 del domingo en el santuario.

La tradición que Pampita retomó este año

La peregrinación tiene un significado especial para Pampita, que mantiene esta tradición desde hace varios años. En 2025 no había podido realizarla debido a compromisos laborales, pero este año volvió a emprender el camino hacia Luján.

En 2021 había participado junto a Barby Franco, poco después del nacimiento de Ana, hija de Pampita y Roberto García Moritán. En aquella oportunidad también debieron atravesar una jornada de tormenta y utilizaron bolsas de nylon para protegerse de la lluvia.

La modelo también realizó la peregrinación en otros momentos importantes de su vida. En 2024 llegó al santuario pocos días después de anunciar su separación de García Moritán.

Este sábado volvió a recorrer los 47 kilómetros entre Liniers y Luján y, después de 12 horas de caminata, celebró su llegada a la Basílica junto al resto de los peregrinos. La frase que eligió para cerrar la jornada resumió el esfuerzo realizado: “Llegamos. Cumplí. Lo logré. Lo logramos”.