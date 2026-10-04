Dua Lipa sorprendió con un top de 740 botones y redobló la apuesta con uno dorado

Dua Lipa volvió a apostar por prendas que convierten el vestuario en una pieza de diseño: lució dos tops joya de la misma firma, entre ellos uno confeccionado con 740 botones. Las elecciones tuvieron colores y formas diferentes, pero compartieron el protagonismo de los detalles.

La cantante británica mostró primero un modelo azul de cuello halter, que deja los hombros descubiertos. Luego eligió una versión dorada de mangas largas para uno de los eventos de la boda de su primo.

Ambas prendas pertenecen a Lou de Bètoly, la diseñadora francesa establecida en Berlín. Los dos conjuntos fueron armados por Lorenzo Posocco, estilista de la intérprete de Houdini.

Un top azul realizado con 740 botones

La primera pieza está construida sobre una base tejida de malla azul y cubierta por botones redondos en distintos tonos del mismo color. La disposición de esos elementos genera una superficie que recuerda a un conjunto de piedras.

El cuello halter y la textura de la prenda concentraron el interés del conjunto. Dua Lipa la combinó con un pantalón negro de sastrería, de líneas clásicas, que permitió destacar el trabajo del top.

Para completar esa elección, llevó el cabello suelto y lacio. El maquillaje incluyó delineado, rubor y un labial nude, con tonos discretos frente a la intensidad del azul.

La versión dorada que eligió para una celebración familiar

Para uno de los encuentros de la boda de su primo, Dua Lipa recurrió nuevamente al top joya, aunque con una silueta diferente. Eligió un modelo ajustado al cuerpo, de mangas largas y con una abertura en el escote.

La prenda incorpora botones dorados e incrustaciones de piedras y deja ver el corpiño negro debajo. La artista volvió a combinarla con un pantalón del mismo tono y maquillaje neutro.

Las dos propuestas muestran distintas formas de llevar una prenda con abundantes detalles: hombros descubiertos y tonos azules en la primera; mangas largas y terminaciones doradas en la segunda. En ambas, el estilismo mantuvo el resto del conjunto sencillo para dar protagonismo al top.