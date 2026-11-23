El turismo en Entre Ríos durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional mostró resultados dispares entre los principales destinos de la provincia, con niveles de reservas que oscilaron entre el 25% y el 78%. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Villa Elisa presentó los mejores indicadores, mientras que las fiestas populares y las propuestas gastronómicas contribuyeron a sostener el movimiento de visitantes.

El informe difundido este lunes señaló que Villa Elisa alcanzó una ocupación hotelera estimada del 78%, el porcentaje más elevado entre las localidades entrerrianas relevadas. Además, registró un gasto promedio de $115.850 por turista y de $67.250 por excursionista, con una estadía media de 2,2 días.

En el resto de la provincia, los resultados fueron más moderados. Victoria presentó reservas del 58%; Colón, del 50%; Gualeguaychú, del 47%; Nogoyá, del 45%; y Chajarí, del 25%. Las diferencias reflejaron un comportamiento heterogéneo de la demanda, condicionado por las escapadas breves y las contrataciones de último momento.

Cuánto movimiento turístico hubo en Entre Ríos

Los datos de CAME permitieron identificar importantes diferencias entre los destinos entrerrianos. Los niveles de reservas hoteleras relevados fueron los siguientes:

Villa Elisa: 78%.

Victoria: 58%.

Colón: 50%.

Gualeguaychú: 47%.

Nogoyá: 45%.

Chajarí: 25%.

Villa Elisa se destacó por su oferta turística y las actividades desarrolladas durante el descanso, entre ellas ferias de emprendedores y propuestas vinculadas con las bodegas de la zona.

En otras localidades, las reservas se mantuvieron en niveles intermedios, aunque los prestadores turísticos esperaban mejorar los porcentajes iniciales mediante las contrataciones espontáneas.

El relevamiento también evidenció la importancia del turismo de cercanía, con visitantes que eligieron destinos próximos a sus lugares de residencia y estadías de corta duración.

Las fiestas populares impulsaron las visitas

Entre Ríos contó con alrededor de 20 acontecimientos turísticos y culturales durante el fin de semana largo. Las celebraciones gastronómicas, los encuentros tradicionalistas y las propuestas recreativas fueron algunos de los principales atractivos.

En Viale se desarrolló la 24ª Fiesta Nacional del Asado con Cuero, con gastronomía, música y actividades vinculadas con las tradiciones regionales. Rosario del Tala, por su parte, celebró la Fiesta del Choripán Entrerriano.

Pueblo General Belgrano fue escenario de la Fiesta Provincial de las Costumbres Argentinas, mientras que Federación organizó la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal. También se realizaron el Festival de la Empanada en Yeso Oeste, el Fogón Entrerriano en El Pingo, el Pre Cosquín en Ubajay y la Fiesta de la Tradición en Urdinarrain.

Gualeguaychú y Colón, con propuestas gastronómicas y culturales

En Gualeguaychú, la agenda combinó gastronomía, carnaval, música y actividades deportivas. Uno de los acontecimientos destacados fue la tercera edición de Expo Chef, desarrollada en los Galpones del Puerto, con clases de cocina, degustaciones y participación de productores regionales.

La ciudad también recibió el cuarto Encuentro Batuque, que reunió en el Corsódromo a delegaciones nacionales e internacionales de batucadas, baterías y pasistas. Además, se organizaron un motoencuentro, el festival GualeJazz, una feria del vino con más de 60 etiquetas de más de 20 bodegas y la carrera nocturna Megarun.

En Colón, la Feria al Parque se extendió durante las tres jornadas del descanso, con artesanos, emprendedores y espectáculos musicales en el entorno del Parque Quirós.

Estas actividades contribuyeron a diversificar la oferta turística y favorecieron el movimiento de visitantes, especialmente de quienes realizaron escapadas de corta duración o viajes por el día.

Entre Ríos comenzó a promocionar la temporada de verano 2027

El fin de semana largo también coincidió con las acciones de promoción de la próxima temporada estival. La provincia presentó su campaña “Entre Ríos, Friendly por Naturaleza”, que reunió una oferta de 70 destinos turísticos.

La propuesta incluyó termas, playas, naturaleza, carnavales, gastronomía, vinos y experiencias destinadas a quienes viajan con mascotas.

La iniciativa buscó posicionar a Entre Ríos como una alternativa para las vacaciones de verano y estimular las reservas durante los próximos meses.

Más de 1,4 millones de turistas viajaron por Argentina

A nivel nacional, CAME informó que 1.410.000 turistas viajaron durante el fin de semana largo, con un impacto económico directo de $332.557 millones.

La cantidad de viajeros disminuyó un 17,4% respecto del mismo feriado de 2025, aunque la comparación estuvo condicionada por la diferencia en la duración del descanso: cuatro días el año pasado frente a tres en esta oportunidad.

La estadía promedio nacional fue de dos días y el gasto diario por turista alcanzó los $118.770. En términos reales, el impacto económico total registró una caída del 30,3% interanual.

El informe señaló que las restricciones de ingresos, las estadías más cortas y la preferencia por actividades gratuitas influyeron en las decisiones de viaje.