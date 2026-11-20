La creciente del río Paraná en Villa Urquiza provocó que el agua cubriera completamente la playa y afectara la zona baja del camping municipal. Sin embargo, los sectores superiores continúan habilitados para recibir visitantes, con servicios de alojamiento, parrillas y sanitarios.

Débora Siebenhar, coordinadora de la Secretaría de Turismo y Cultura de Villa Urquiza, explicó a Elonce que el impacto se concentra en los sectores más bajos de la costa. "Nuestro camping cuenta con diferentes niveles gracias a la geología, a la naturaleza del mismo, entonces solamente se ve resentida la parte baja", indicó.

Débora Siebenhar, coordinadora de la Secretaría de Turismo y Cultura de Villa Urquiza (Elonce)

La funcionaria confirmó que el balneario permanece inhabilitado porque el agua cubrió la arena. No obstante, aclaró que se puede acceder a la costa para practicar pesca deportiva, incluso en el muelle. Además, aseguró que no hay viviendas afectadas ni familias inundadas.

Qué actividades se pueden realizar en Villa Urquiza

Siebenhar señaló que el municipio trabaja para mantener la actividad turística pese a la creciente. Entre las alternativas disponibles mencionó el camping, las actividades en kayak, la pesca deportiva y los paseos por espacios naturales.

También destacó la oferta de alojamientos turísticos, como bungalows y casas de alquiler, muchas de ellas con pileta. "Este año Villa Urquiza los va a esperar de una manera diferente, pero siempre con el mismo encanto", expresó.

Respecto de los eventos de verano, confirmó que en febrero se realizarán la Fiesta del Pescador y los festejos de carnaval. En cambio, la Fiesta de la Playa continúa en evaluación, dependiendo de la evolución del río.

(Gentileza Municipalidad de Villa Urquiza)

Cuánto cuesta ingresar al camping

Actualmente, el ingreso al camping cuesta $4.500 por persona mayor de 10 años y $3.500 por vehículo. Ambos importes se abonan una sola vez y permiten permanecer durante toda la jornada.

Para quienes deseen pasar la noche, la tarifa es de $5.500 por persona mayor de 10 años. En el caso de los motorhomes, el costo informado es de $8.000 por persona de esa misma franja etaria.

La funcionaria detalló que los dos niveles superiores del camping permanecen habilitados, con quinchos, asadores, parrillas y sanitarios con duchas de agua fría y caliente.

(Gentileza Municipalidad de Villa Urquiza)

Recomiendan extremar las precauciones

Desde el municipio advirtieron que está prohibido ingresar al agua en los sectores afectados, debido a la profundidad y a la dificultad para identificar el terreno sumergido.

Durante el fin de semana habrá personal municipal para orientar a los visitantes. Paralelamente, el área de Ambiente y Producción interviene en tareas relacionadas con el traslado de ganado.

Para consultar el estado del camping y las condiciones de acceso, los interesados pueden comunicarse al 0343 6210677 o consultar las actualizaciones publicadas en Instagram, en la cuenta Turismo en Villa Urquiza.