Los trabajadores de Salerno Sociedad Anónima realizaron una protesta con quema de cubiertas frente al empaque de la empresa, ubicado en la rotonda de avenida San Lorenzo y boulevard Yuquerí, en Concordia. La manifestación se desarrolló este viernes en reclamo por salarios atrasados correspondientes a octubre y noviembre, además de cuestionamientos por las condiciones laborales. Los empleados aseguraron que la firma no les brindó una fecha concreta de pago.

Durante la protesta, Crisanto Ponce, en representación de UATRE Concordia, explicó a Elonce que la deuda comprende la mitad de la segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre.

“Estamos reclamando la mitad del sueldo de la segunda quincena de octubre, que no fue abonada, y también la primera quincena de noviembre. Los trabajadores vinieron a manifestarse porque la empresa no da respuestas”, expresó.

La empresa argumentó falta de ingresos

Ponce señaló que intentó comunicarse con los responsables de Salerno durante los últimos días para obtener precisiones sobre el pago de los salarios.

“Vine a hablar hoy a la mañana, vine a hablar ayer y no me dieron una respuesta contundente con respecto a los pagos. Estamos firmes para reclamar los derechos de los trabajadores”, manifestó.

Según relató, los representantes de la empresa argumentaron que atraviesan dificultades económicas y que esperan recibir dinero para cumplir con sus obligaciones salariales.

“Nos dicen que no están recibiendo ingresos, que están esperando que entre una parte de dinero para poder pagar los sueldos. Pero con ese verso vienen hace mucho tiempo”, cuestionó.

El trabajador remarcó que los plazos de pago ya se habían cumplido y que los atrasos afectan directamente a las familias. “Ya vencieron todos los plazos y los trabajadores tienen este único ingreso para sustentar a sus familias”, sostuvo.

Cuestionaron la respuesta de la Secretaría de Trabajo

Ante la falta de soluciones, los empleados buscaron la intervención de organismos provinciales.

Ponce aseguró que el lunes mantuvo una comunicación con la Secretaría de Trabajo para plantear la situación que atraviesan los trabajadores. “Me dijeron que no nos podían dar ninguna solución. Lo único que me dijo el secretario fue que, en todo caso, podíamos renunciar”, afirmó.

Ponce también advirtió que, si no reciben una propuesta concreta de pago, podrían profundizar las medidas de protesta. “Vamos a tener que seguir con los reclamos. Si no, vamos a tener que tomar otras medidas, porque la empresa hace lo que quiere con los trabajadores”, expresó.

Denunciaron persecución laboral y falta de elementos de trabajo

Durante la manifestación también habló Víctor Vargas, secretario de Acción Social del sindicato que acompaña el reclamo, quien aseguró que los conflictos con la empresa se repiten desde hace tiempo.

El dirigente señaló que las dificultades no se limitan al incumplimiento salarial, sino que también incluyen cuestionamientos por el trato hacia los empleados.

“Ya viene desde hace bastante tiempo con diversos reclamos, no solamente de sueldo, también por el manoseo y la persecución laboral que han sufrido algunos compañeros”, denunció.

Vargas cuestionó además la falta de comunicación entre los responsables de Salerno y su personal.

Según explicó, los trabajadores no habían recibido información previa sobre la imposibilidad de cobrar sus haberes en los plazos correspondientes. “Nosotros nos entrevistamos con uno de los dueños de la empresa y dijo que iba a tratar de tener diálogo con la gente, pero en realidad hace todo al revés”, afirmó.

Los trabajadores reclaman una fecha concreta de pago

El representante sindical sostuvo que la ausencia de compromisos precisos fue uno de los motivos que llevó a los empleados a manifestarse frente al establecimiento.

“La gente viene acá porque no tiene un diálogo con la empresa que le diga o le asegure que le va a pagar tal día. Ellos ya no creen más y por eso toman la decisión de venir”, explicó.

También indicó que se realizaron presentaciones y gestiones para reclamar el cumplimiento de distintas obligaciones laborales. Entre los planteos mencionó la provisión de ropa y calzado de trabajo, además de la regularización de los pagos pendientes.

“Hemos cruzado notas y estaba hablando con el abogado para presentar más notas. Reclamamos por los pagos, la ropa y el calzado. No les dan ningún artículo en ese sentido”, sostuvo Vargas.

El dirigente calificó como grave la situación que atraviesan los empleados y reiteró que continuarán con las gestiones para obtener respuestas.

Por el momento, los trabajadores mantenían el reclamo por los salarios adeudados y exigían que la empresa estableciera una fecha concreta para regularizar los pagos.