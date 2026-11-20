REDACCIÓN ELONCE
La feria de artesanos cambió de ubicación debido a la creciente del río Paraná. Unos 60 expositores ofrecerán sus productos del 20 al 23 de noviembre, de 10 a 21 horas, junto a la Escuela de Canotaje. Hay promociones y propuestas para todas las edades.
La feria de artesanos de Paraná fue trasladada a la zona de galpones del Puerto debido a los inconvenientes ocasionados por la creciente del río. Durante el fin de semana largo, unos 60 expositores ofrecerán sus productos en una carpa instalada junto a la Escuela de Canotaje, en inmediaciones de las calles Liniers y Raúl Alfonsín.
La propuesta comenzó este viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 23, con atención de 10 a 21 horas. Los organizadores adelantaron que el horario de cierre podría extenderse hasta las 22 horas, dependiendo de la concurrencia de público.
En diálogo con Elonce, los artesanos Mario Perrone y Marina Giménez explicaron que el cambio de ubicación responde a las dificultades que presenta el sector habitual por el avance del agua. Además, señalaron que el Patio Matero se encuentra ocupado por un parque de diversiones.
Unos 60 artesanos participan de la feria
"Estamos en una carpa de 60 metros, así que hay más o menos 60 artesanos. El 80% son de Paraná y el 20% de afuera", detalló Perrone, quien destacó la variedad de propuestas disponibles para vecinos y turistas.
Los expositores ofrecen productos elaborados artesanalmente, entre ellos mochilas, bandoleras, bijouterie, velas, juegos infantiles, artículos decorativos, stickers, pines y alimentos regionales. La feria reúne opciones para diferentes edades y presupuestos.
"Nosotros fabricamos toda la mercadería, así que tenemos ese plus de que lo que van a venir a buscar acá no lo van a encontrar en otro lado", sostuvo el artesano. También remarcó que los precios varían según el rubro y las características de cada producto.
Precios y promociones para el fin de semana largo
Algunos expositores compartieron los valores de sus productos durante la recorrida de Elonce. Edgardo, un vendedor llegado desde Santa Fe, presentó una promoción de salamín y queso a $13.000, además de bastones de fiambre de casi un kilo a $16.000.
"Nos especializamos en ahumados; tenemos salamín, queso y jamón ahumado", comentó el comerciante, quien destacó que participa desde hace varios años de las ferias realizadas en Paraná.
Otro emprendimiento familiar santafesino ofrecía bandoleras a $12.000, mochilas desde $15.000 y modelos más grandes a $20.000. También se observaron puestos con productos para niños, artículos personalizados y alternativas para anticipar las compras navideñas.
Las próximas ferias previstas para diciembre
Los organizadores adelantaron que del 4 al 8 de diciembre se realizará la tradicional feria prenavideña, con la participación de las agrupaciones de artesanos Carlos Álvarez, Inti y El Ceibal. La actividad está prevista en la zona del Puerto.
También anticiparon otra feria navideña entre el 18 y el 23 de diciembre, aunque aclararon que la organización dependerá de cómo evolucione la creciente del río Paraná durante las próximas semanas.
Mientras tanto, los artesanos invitaron a recorrer el nuevo espacio durante el fin de semana largo. "Nosotros estábamos en el Patio Matero, pero optamos por este lugar que nos brindó la Municipalidad. Hay más sombra, así que armamos un lindo paseo", destacó Giménez.