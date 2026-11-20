Los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 100 "Puerto Nuevo" de Paraná realizaron la botadura de las canoas y piraguas que construyeron durante el año escolar, en una jornada desarrollada este viernes en el balneario Thompson, a orillas del río Paraná. La actividad reunió a alumnos y docentes de la institución, que pudieron comprobar el funcionamiento de las embarcaciones elaboradas en los talleres de construcción naval. La rectora, Tania Vera, explicó a Elonce que se trata de una experiencia que integra los conocimientos técnicos con la práctica en el agua.

Esta propuesta se concretó durante la mañana, después de la tormenta registrada durante la noche anterior. Las condiciones permitieron que los estudiantes se acercaran al río para realizar las primeras pruebas de navegación y compartir los resultados de los proyectos desarrollados en la escuela.

La institución cuenta actualmente con 260 estudiantes y ofrece una formación técnica orientada a la construcción naval. A través de sus talleres, los alumnos aprenden a fabricar embarcaciones menores y adquieren conocimientos que pueden aplicar tanto en estudios superiores como en futuros proyectos laborales.

La emoción de probar las embarcaciones construidas en los talleres

En la oportunidad, Vera destacó la importancia de la jornada, que permitió trasladar al río el trabajo realizado durante meses en las instalaciones escolares.

La actividad consistió en poner a prueba distintas embarcaciones, algunas de las cuales requirieron más de un ciclo lectivo para completar su construcción.

“La propuesta de hoy es la botadura de las embarcaciones que los chicos construyen durante todo el año. Algunas pasan de año a año porque, de acuerdo con los insumos y los recursos humanos que tenemos, es que se puede finalizar un proyecto”, explicó Vera a Elonce.

Vera reconoció que la realización de la actividad había estado en duda por las condiciones meteorológicas, pero finalmente los estudiantes pudieron disfrutar de una mañana favorable para la navegación.

“Hoy hacemos la prueba acá en el río, en este momento tan hermoso. El día estuvo en duda por el tema climático, pero hoy estamos disfrutando de esto”, expresó.

Una formación técnica vinculada con la identidad ribereña

La Escuela Técnica Nº 100 "Puerto Nuevo" tiene una orientación que la distingue de gran parte de las instituciones educativas de la región.

Su propuesta se centra en la formación de técnicos constructores navales, con conocimientos para diseñar y fabricar embarcaciones menores, como canoas y piraguas.

Vera explicó que existen pocas escuelas en el país con características similares y remarcó la importancia de esta especialidad para una ciudad estrechamente vinculada con el río Paraná.

“En el país existe otra escuela en la provincia de Buenos Aires, pero lo que nosotros construimos es casi único. Para la zona es algo muy importante porque tenemos toda la ribera, la zona de pescadores y los deportes náuticos, que son una necesidad de la comunidad”, señaló.

La formación permite que los estudiantes conozcan los materiales, las herramientas y los procesos necesarios para construir embarcaciones, además de desarrollar habilidades de trabajo en equipo y responsabilidad dentro del taller.

Qué oportunidades laborales tienen los egresados

La rectora también se refirió a las posibilidades que ofrece el título técnico una vez finalizada la escuela secundaria.

Los egresados pueden continuar estudios superiores o buscar oportunidades de inserción laboral en actividades vinculadas con la construcción y el mantenimiento de embarcaciones.

“Ellos egresan como técnicos constructores navales. Lo que pretenden es seguir estudios superiores o alguna inserción en el mundo laboral, como puede ser a través de microemprendimientos o astilleros propios, donde puedan empezar a construir embarcaciones menores”, detalló.

Una jornada de aprendizaje en el balneario Thompson

Vera mencionó que los conocimientos adquiridos también pueden resultar útiles para quienes estén interesados en ingresar a la Prefectura Naval Argentina.

Sin embargo, aclaró que la preparación específica de la escuela está orientada a la construcción naval y no al ingreso a esa fuerza. “Prefectura también es una salida. No es para lo que prepara la escuela, pero los conocimientos que tienen en esta trayectoria hacen que el acceso pueda resultar más fácil”, explicó.

“Es una emoción porque vemos los frutos de todo el año”

Durante la jornada, los alumnos compartieron con Elonce sus sensaciones al navegar en embarcaciones que habían sido construidas por ellos mismos y sus compañeros.

Uno de los estudiantes, Franco, destacó que la posibilidad de probar las canoas representa uno de los momentos más esperados del proceso de aprendizaje. “Me gusta que trabajamos y que podemos probar nuestras propias embarcaciones, las que hicimos nosotros. Por ejemplo, aquella es la primera vez que la sacamos remando”, contó.

El joven explicó que la experiencia adquiere un significado especial después de tantos meses de trabajo. “Es una emoción porque, al fin y al cabo, vemos los frutos del año entero”, manifestó.

La jornada también convocó a estudiantes de diferentes cursos, incluidos aquellos que todavía no habían participado directamente en la fabricación de las embarcaciones.

Franco se mostró sorprendido por la cantidad de compañeros que asistieron y por el entusiasmo que generó la propuesta. “Pensé sinceramente que iba a venir menos gente, pero casi toda la escuela vino. Estamos viendo que muchos tienen entusiasmo por venir y probar las embarcaciones que hicimos, más que nada las del ciclo superior”, relató.

El desafío de construir una canoa y animarse a navegar

El trabajo en los talleres requiere planificación, precisión y cumplimiento de las pautas de seguridad.

Franco explicó que uno de los principales desafíos es mantener la constancia necesaria para completar cada proyecto y luego animarse a utilizar la embarcación en el río. “El mayor desafío es la disciplina que hay que tener en el taller para primero hacerla y después animarse a salir al río”, expresó.

El estudiante también compartió su vínculo personal con el Paraná y cómo esa relación influyó en su elección educativa. “Yo de chico tengo una pasión por el río. Siempre me ha gustado salir con mi tío a pescar. El año pasado hice un curso de canotaje y ahora es la primera vez que salgo acá al río a remar con la escuela”, contó.

Sobre su futuro, adelantó que le gustaría continuar una formación relacionada con las actividades navales. “Probablemente me vaya a Buenos Aires a estudiar. Capaz que Marina Mercante o Prefectura, porque la verdad que me encanta el río”, señaló.

Las alumnas también compartieron sus experiencias

La actividad reunió a estudiantes de distintos años que aprovecharon la oportunidad para conocer y probar las embarcaciones construidas por sus compañeros.

Entre ellas estuvieron Aldana, Morena y Mariana, alumnas de segundo año, quienes expresaron su entusiasmo por participar de la jornada recreativa y educativa.

Aunque todavía no habían intervenido directamente en la construcción de las canoas, destacaron que la experiencia de navegar resultaba divertida y les permitía acercarse a las actividades que desarrollan los cursos superiores.

Otra de las estudiantes entrevistadas fue Briana, quien contó que durante el año participó junto a compañeros de tercer año en la finalización de una embarcación. “Nosotras este año, con tercero, terminamos una embarcación. Es la blanca que estaba por ahí. Es lindo poder compartir esto y probarla”, expresó. La alumna también valoró la posibilidad de realizar actividades escolares vinculadas con el entorno natural de Paraná.