El Centro de Formación Profesional Nº 2 de Paraná realizó su muestra anual de trabajos, una jornada en la que se exhibieron los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes de sus 17 talleres durante 2026. La institución, que finaliza el ciclo con aproximadamente 170 alumnos, también comenzó a preparar el proceso de inscripción para las propuestas educativas de 2027.

Durante la actividad, los instructores presentaron las distintas especialidades que se dictan en el establecimiento, entre ellas: electricidad, soldadura, construcción en seco, refrigeración y herrería. Estas capacitaciones están orientadas a brindar herramientas prácticas para ingresar al mercado laboral, mejorar las posibilidades de empleo o desarrollar emprendimientos propios.

En diálogo con Elonce, Raúl Alem, jefe de taller de la institución, destacó la diversidad de propuestas, el trabajo realizado durante el año y las propuestas para el próximo ciclo lectivo. “Tenemos muchos talleres. Estamos en Facebook e Instagram con todas las propuestas y horarios, y también con los instructores que van a estar informando de qué se trata cada taller”, explicó.

Cada vez más mujeres eligen aprender oficios

Uno de los aspectos que destacó Alem fue el crecimiento de la participación femenina en especialidades que históricamente registraban una mayor presencia de hombres.“Las mujeres se acercan a talleres duros, como soldadura, electricidad y Durlock”, expresó el jefe de taller, quien valoró que estas capacitaciones permitan ampliar las oportunidades laborales.

En ese sentido, remarcó que las alumnas se integran a las distintas propuestas y adquieren las habilidades necesarias para desempeñarse en esos oficios. “Se integran y superan sin dificultad todo lo que pueden aprender. Está sirviendo para poder defenderse en la vida laboral”, afirmó.

La formación como herramienta para conseguir trabajo

El establecimiento comenzó el año con más de 200 estudiantes y finaliza el ciclo con alrededor de 170. Além explicó que algunas personas interrumpen sus estudios por cuestiones laborales, aunque la institución contempla la posibilidad de que puedan retomar la formación posteriormente.

El jefe de taller señaló que los estudiantes llegan con diferentes experiencias y objetivos. “Tenemos gente de la facultad, de escuelas técnicas, personas que fueron despedidas de sus trabajos y otras que vienen porque les gusta algo. Cada uno llega con su mochila y con ganas de hacer lo que le gusta”, manifestó.

Aprender un oficio y desarrollar un emprendimiento propio

Además de enseñar habilidades técnicas, el Centro de Formación Profesional Nº 2 incorpora contenidos relacionados con la gestión de emprendimientos. El objetivo es que los estudiantes puedan transformar los conocimientos adquiridos en una actividad económica independiente.

“Lo que hacemos acá es fomentar el emprendedurismo, porque de forma transversal enseñamos a tener un microemprendimiento. Aparte de aprender el oficio, está toda la parte de gestión. Tenemos módulos que son específicamente de gestión, entonces es un conocimiento integral”, explicó Alem.

El docente consideró que aprender un oficio puede representar una alternativa para quienes buscan generar sus propios ingresos. “Que piensen en su independencia, que si alguien no les puede brindar un trabajo, ellos mismos puedan hacerlo y no depender de alguien que les pague un sueldo”, recomendó.

Cómo serán las inscripciones para los talleres de 2027

De cara al próximo ciclo lectivo, la institución prevé comenzar a brindar información y confeccionar listados de interesados desde el 30 de noviembre hasta mediados o fines de diciembre. La inscripción formal se realizará en febrero de 2027, de acuerdo con la disponibilidad de lugares en cada especialidad.

“Vamos a hacer un listado y, cuando abramos la inscripción en febrero, vamos a llamar dos días antes para que confirmen. Después vamos a informar los cupos que queden disponibles”, explicó Alem. También aclaró que los estudiantes que ya asisten al establecimiento tienen prioridad para elegir nuevas capacitaciones.

En los talleres de mayor demanda, como electricidad, refrigeración y herrería, los lugares disponibles pueden agotarse rápidamente. “Hay talleres que ya arrancan sin cupo. Esos cupos los sorteamos entre los alumnos de la institución y vemos si quedan lugares para el público”, precisó.

Entrevistas previas y requisitos para ingresar

Una vez definidos los cupos, los aspirantes deberán participar de entrevistas con los instructores. En esos encuentros recibirán información sobre los contenidos de cada capacitación, las condiciones de cursado y las exigencias propias del trabajo en un taller.

“Los instructores explican en qué consiste el taller, cuáles son las expectativas del alumno y si realmente le va a gustar. También les explican que están en un entorno de taller, que tienen que venir con la ropa adecuada y que hay un código de convivencia que respetamos todos”, indicó.

Finalmente, Alem invitó a quienes estén interesados en aprender un oficio a consultar las redes sociales del Centro de Formación Profesional Nº 2, donde se publicarán las propuestas, los horarios y las novedades sobre las inscripciones para 2027. La institución cerró así un nuevo ciclo de formación, con el objetivo de seguir ofreciendo herramientas para el trabajo y el desarrollo de proyectos independientes.