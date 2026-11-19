La inscripción a Progresar Trabajo permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre. El programa está destinado a jóvenes que realizan cursos de formación profesional y contempla una ayuda económica de $35.000 mensuales. Conocé los requisitos y cómo completar el trámite.
La inscripción a Progresar Trabajo de ANSES ingresó en su última semana y permanecerá habilitada hasta el viernes 27 de noviembre. Se trata de una de las líneas de las Becas Progresar, destinada a jóvenes que buscan capacitarse en oficios y adquirir herramientas para mejorar sus posibilidades de inserción laboral. El programa contempla una ayuda económica mensual de $35.000, sujeta a las condiciones de pago establecidas.
Actualmente, Progresar Trabajo es la única línea de las Becas Progresar que mantiene abierta su convocatoria. Los interesados deberán completar el trámite antes de la fecha límite y cumplir con los requisitos de edad, ingresos y formación establecidos por el programa.
La iniciativa está dirigida principalmente a personas de entre 18 y 24 años que realicen cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Sin embargo, el límite de edad puede extenderse hasta los 40 años para quienes no tengan empleo formal registrado.
Hasta cuándo está abierta la inscripción a Progresar Trabajo
El plazo para anotarse finalizará el 27 de noviembre de 2026. Hasta esa fecha, los aspirantes podrán completar la solicitud de manera virtual, sin necesidad de concurrir presencialmente a una oficina de ANSES.
El programa busca acompañar económicamente a quienes realizan capacitaciones orientadas al aprendizaje de oficios y al desarrollo de habilidades laborales. Para acceder, es indispensable que el curso elegido forme parte de la oferta educativa reconocida por el INET.
La convocatoria está destinada tanto a quienes desean comenzar una capacitación como a quienes cumplen las condiciones para acceder a esta línea de becas. La presentación de la solicitud no implica su aprobación automática, ya que posteriormente se verifican los requisitos correspondientes.
Cuánto se cobra por Progresar Trabajo
El monto establecido para la prestación es de $35.000 mensuales, aunque los estudiantes que ingresan por primera vez al programa reciben inicialmente el 80% del beneficio.
De esta manera, los nuevos beneficiarios perciben $28.000 por mes, mientras que el 20% restante queda sujeto a la acreditación de las condiciones académicas previstas.
Según el esquema informado, el monto retenido puede alcanzar los $84.000 anuales y se abona una vez acreditada la aprobación de la capacitación. En un ciclo de 12 meses, el beneficio bruto total podría llegar a $420.000.
Es importante tener en cuenta que los pagos dependen del cumplimiento de los requisitos del programa y de las acreditaciones educativas correspondientes.
Requisitos para acceder a Progresar Trabajo
Para solicitar la beca, los interesados deberán reunir las siguientes condiciones:
Nacionalidad y residencia: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.
Edad: tener entre 18 y 24 años al cierre de la convocatoria. El límite se extiende hasta los 40 años para personas sin empleo formal registrado.
Ingresos: la suma de los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deberá superar tres salarios mínimos, vitales y móviles.
Formación: realizar un curso o trayecto de formación profesional avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
El cumplimiento de estas condiciones será evaluado durante el proceso de inscripción. Por ese motivo, se recomienda revisar los datos personales y la información educativa antes de enviar la solicitud, publicó BAE Negocios.
Cómo inscribirse a Progresar Trabajo paso a paso
La inscripción se realiza de manera gratuita y completamente virtual. Para completar el trámite, los aspirantes deberán seguir estos pasos:
Ingresar a la plataforma oficial de Mi Argentina.
Acceder con los datos de identificación y las credenciales solicitadas por el sistema.
Buscar el apartado Becas Progresar y seleccionar la línea Progresar Trabajo.
Completar el formulario con los datos personales y responder la encuesta socioeconómica.
Informar la institución educativa y el curso de formación profesional que se realizará.
Verificar que la capacitación esté avalada por el INET y enviar la solicitud.
Una vez finalizado el procedimiento, el interesado podrá consultar el estado de su inscripción y conocer el resultado de la evaluación desde la plataforma correspondiente.
Qué cursos permiten acceder a la beca
Progresar Trabajo está orientado a capacitaciones de formación profesional que permitan incorporar conocimientos y habilidades vinculadas con distintos oficios.
La condición fundamental es que las propuestas educativas estén reconocidas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Por eso, antes de completar el formulario, resulta necesario confirmar que la institución y el curso elegido cumplen con los requisitos del programa.
El beneficio económico busca facilitar la continuidad de los estudios y acompañar a quienes desean mejorar sus posibilidades de empleo mediante una capacitación.