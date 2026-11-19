El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos expresa su más enérgico repudio —sumándose al pronunciamiento de la Liga de Intendentes Justicialistas— ante las graves amenazas e incitaciones a la violencia dirigidas contra la intendenta de Paraná, Rosario Romero, difundidas en el programa de streaming El Fortín y replicadas deliberadamente en redes sociales.

Durante la emisión del pasado 17 de noviembre —conducida por el concejal paranaense Maximiliano Rodríguez Paulín, vinculado a La Libertad Avanza, y el fotógrafo Juan Manuel Hernández, con la participación como entrevistado del secretario provincial de Transporte, Aníbal Steren—, Hernández profirió en referencia directa a la presidenta municipal: "¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?". Lejos de tratarse de un exabrupto aislado, los responsables del espacio editaron luego el recorte y lo difundieron en sus redes destacando esa provocación.

Desde el justicialismo entrerriano advertimos que estas expresiones nada tienen que ver con la crítica política legítima ni pueden ampararse bajo la libertad de expresión. Sugerir un ataque incendiario contra la vivienda particular de una autoridad democrática constituye una incitación directa a la violencia contra su persona y su entorno familiar, cuya gravedad se profundiza frente a los recientes hechos de vandalismo y quema de contenedores registrados en la capital provincial.

Resulta especialmente preocupante la responsabilidad institucional de quienes ocupan cargos electivos y conducen espacios de comunicación pública. Quien fue elegido por el voto popular para representar a la ciudadanía tiene el deber ineludible de dar el ejemplo en el respeto a las instituciones y a quienes las encabezan, y no de avalar ni amplificar discursos intimidatorios.

Respaldamos plenamente la denuncia penal presentada por la Municipalidad de Paraná ante el Ministerio Público Fiscal por amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva. Asimismo, acompañamos el pedido para que el hecho sea abordado con perspectiva de violencia política por razones de género —en el marco de las leyes nacionales 26.485 y 27.533—, dimensión que adquiere particular gravedad cuando estas agresiones apuntan contra mujeres en el ejercicio de responsabilidades públicas.

Este episodio debe obligarnos a rechazar con absoluta firmeza cualquier intención del oficialismo provincial de iniciar una campaña electoral sucia, montada sobre la violencia política, las fake news y la propagación de mensajes intolerantes y antidemocráticos a través de las redes sociales. Podemos debatir sobre la gestión y el rumbo de Entre Ríos con firmeza y convicción, pero siempre con propuestas, argumentos y dentro de los márgenes del respeto y la ley.

Manifestamos nuestra total solidaridad con la compañera Rosario Romero y su familia, y convocamos a toda la dirigencia política, a los medios de comunicación y a la sociedad entrerriana a condenar sin ambigüedades este tipo de prácticas y a resguardar la convivencia democrática.