REDACCIÓN ELONCE
Las tormentas en Entre Ríos continuarían durante las próximas horas, con lluvias previstas para distintas localidades. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una mejora desde el viernes y máximas de hasta 30 grados durante el fin de semana.
Las tormentas en Entre Ríos continuarían durante la noche de este jueves 19 de noviembre y parte del viernes 20, según las previsiones difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones de inestabilidad afectarían a distintas localidades de la provincia, mientras que para el fin de semana se esperaba una mejora, con menor probabilidad de precipitaciones y temperaturas en ascenso.
De acuerdo con los datos oficiales, Paraná, Concordia y Gualeguaychú presentaban probabilidades de lluvias y tormentas durante las próximas horas. Sin embargo, los registros anticipaban que las condiciones comenzarían a estabilizarse progresivamente durante el viernes, especialmente hacia la tarde y la noche.
El organismo nacional también proyectó un aumento de las temperaturas durante el sábado y el domingo, con máximas que podrían alcanzar los 30 grados en algunas localidades entrerrianas. De esta manera, después de varias jornadas de inestabilidad, se esperaba un fin de semana con períodos de sol y nubosidad variable.
Tormentas en Paraná y la zona centro-oeste
Para Paraná, el SMN anticipó que durante la noche del jueves persistiría la posibilidad de lluvias, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima prevista para la jornada era de 27 grados, mientras que la mínima se ubicaba en 16 grados.
El viernes 20 comenzaría con condiciones inestables, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando se mantenían probabilidades de tormentas de entre el 10% y el 40%. Hacia la tarde y la noche, las posibilidades de precipitaciones disminuirían hasta valores de entre el 0% y el 10%, con una máxima de 26 grados.
Para el sábado 21 se esperaba una mejora más marcada, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 18 grados y una máxima de 28. El domingo 22 presentaría condiciones similares, con temperaturas entre los 18 y los 29 grados. La tendencia de estabilidad se extendería al lunes 23, con una máxima de 28 grados.
Estas previsiones correspondían específicamente a Paraná, ciudad de referencia para la zona centro-oeste, que también comprende los departamentos Victoria, Gualeguay, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay.
Cómo seguirán las lluvias en el sur y este provincial
En Gualeguaychú, las condiciones se presentaban algo más inestables. Para la noche del jueves se mantenía una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 22 grados.
Durante el viernes, el SMN anticipó lluvias y tormentas en distintos momentos de la jornada. Las probabilidades se ubicaban entre el 10% y el 40% durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche descendían a valores de entre el 0% y el 10%. La temperatura máxima prevista era de 25 grados.
El sábado 21 llegaría una mejora, con cielo mayormente nublado durante la madrugada y parcialmente nublado durante el resto de la jornada. Las temperaturas oscilarían entre los 17 y los 27 grados, sin precipitaciones previstas. Para el domingo 22, la máxima alcanzaría los 26 grados y la mínima sería de 17. La zona sur y este provincial comprende los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Islas del Ibicuy, Colón y Tala. Los datos de Gualeguaychú permitían observar la evolución prevista para esa localidad, aunque las condiciones podían presentar diferencias en otros puntos de la región.
Concordia y el norte de Entre Ríos
En Concordia, el Servicio Meteorológico Nacional también anticipó la continuidad de las condiciones inestables durante las primeras horas del viernes. Para la madrugada y la mañana se preveían tormentas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.
La situación comenzaría a mejorar durante la tarde, cuando se esperaba cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 29 grados. Hacia la noche, la probabilidad de lluvias disminuiría a valores de entre el 0% y el 10%, con una temperatura estimada de 23 grados.
El sábado 21 se presentaría con cielo entre mayormente y parcialmente nublado, sin precipitaciones previstas. La mínima sería de 18 grados y la máxima alcanzaría los 30, una de las temperaturas más elevadas entre las tres ciudades analizadas. Para el domingo 22 se esperaba una máxima de 29 grados. En esta región se encuentran los departamentos Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación, que integran el norte y noreste entrerriano.
Qué se espera para el comienzo de la próxima semana
Las proyecciones del SMN indicaban que la mejora de las condiciones se mantendría durante los primeros días de la próxima semana en las tres localidades consideradas.
Para el lunes 23, Paraná tendría una mínima de 16 grados y una máxima de 28, mientras que Concordia registraría temperaturas entre los 16 y los 29 grados. En Gualeguaychú, los valores previstos se ubicarían entre los 13 y los 26 grados. El martes 24 se produciría un nuevo ascenso térmico en Paraná y Concordia, donde las máximas alcanzarían los 31 grados. En Gualeguaychú, en tanto, se esperaba una máxima de 27 grados.
De esta manera, las previsiones mostraban una transición desde las lluvias y tormentas de jueves y viernes hacia jornadas más estables y cálidas. No obstante, los valores podían modificarse con las actualizaciones del organismo oficial.