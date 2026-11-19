Vecinos de Rincón del Doll, en el departamento Victoria, utilizaron tres caballos para sacar un auto de un arroyo en medio de la creciente del Paraná. El episodio ocurrió en las últimas horas y quedó registrado en un video.

Durante la maniobra, el agua ya ingresaba al interior del vehículo. Los animales tiraron del auto para retirarlo del sector alcanzado por la crecida.

La escena se produjo en una zona costera donde el avance del río también llegó a la calle principal. Las familias siguen con preocupación la evolución del agua y la posibilidad de nuevas lluvias.

La creciente afecta a Rincón del Doll

La información fue brindada por el periodista “Chikilin” Albornoz, de Radio Box. El reporte dio cuenta del retiro del vehículo y de las dificultades que atraviesan los vecinos de esta localidad del departamento Victoria.

Según los lugareños, el arroyo presenta problemas para desagotar. Esa situación genera inquietud ante la posibilidad de que las precipitaciones sumen más agua a los sectores afectados.

Los habitantes señalaron que un canal que funcionaba como salida de agua fue tapado años atrás. Vinculan ese antecedente con las dificultades actuales de drenaje en la zona.

Construyeron una barrera para proteger las viviendas

Frente al avance del agua, la comuna construyó una barrera de tierra. Los trabajos se realizaron con el apoyo de Vialidad Provincial.

La intervención busca proteger los sectores poblados de Rincón del Doll. La contención se levantó como respuesta al avance de la creciente sobre el área donde viven las familias.

En ese contexto, el video del auto retirado con caballos mostró una de las situaciones que dejó la crecida en la costa de Victoria. La preocupación de los vecinos se concentra en el nivel del río y en cómo responderá el desagüe si vuelve a llover.