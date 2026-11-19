Río Paraná: el INA anticipó el final de la onda de crecida

La altura del río Paraná en Entre Ríos presenta este jueves un comportamiento dispar en los principales puertos de la provincia. Según los registros oficiales de la Prefectura Naval Argentina, correspondientes a la hora 8, el nivel del agua descendió en La Paz y Hernandarias, permaneció estacionario en Paraná y registró leves incrementos en Diamante y Victoria. Cuatro localidades continuaron por encima de sus respectivas cotas de evacuación.

En la capital entrerriana, el río se mantuvo en 5,71 metros, sin variaciones respecto de la medición anterior. De esta manera, permaneció 71 centímetros por encima del nivel de evacuación, establecido en cinco metros. Desde Prefectura Paraná informaron a Elonce que la actual onda de crecida estaría llegando a su etapa final y que se espera un descenso gradual durante las próximas semanas.

En tanto, la situación más cercana a un cambio de categoría hidrométrica se registró en Victoria, donde el río alcanzó los 4,86 metros, apenas cuatro centímetros por debajo de la cota de evacuación. Por su parte, La Paz mostró una disminución de cuatro centímetros y Hernandarias registró una baja de dos centímetros.

El Club de Pescadores

Las alturas del río Paraná en los principales puertos entrerrianos

De acuerdo con la información publicada por la Prefectura Naval Argentina, las mediciones oficiales de este jueves fueron las siguientes:

- La Paz: 6,20 metros. Bajó cuatro centímetros y continuó en nivel de evacuación. La cota de alerta es de 5,80 metros y la de evacuación, de 6,15 metros.

- Santa Elena: 6,36 metros. Descendió un centímetro y permaneció por debajo de la altura de alerta, establecida en 6,90 metros.

- Hernandarias: 6,38 metros. Registró una disminución de dos centímetros, aunque continuó por encima de la cota de evacuación de seis metros.

- Paraná: 5,71 metros. Permaneció estacionario y en nivel de evacuación. La altura de alerta es de 4,70 metros y la de evacuación, de cinco metros.

- Diamante: 5,86 metros. Creció un centímetro y continuó en nivel de evacuación, cuya referencia está fijada en 5,50 metros.

- Victoria: 4,86 metros. Aumentó un centímetro y permaneció en alerta, a cuatro centímetros de alcanzar el nivel de evacuación de 4,90 metros.

Los datos reflejaron que, pese a los descensos registrados en algunos sectores del norte provincial, el río continuó con alturas elevadas en buena parte de la costa entrerriana.

Prefectura anticipó un leve descenso en Paraná

Desde la Prefectura Naval Argentina, con asiento en Paraná, explicaron a Elonce que el comportamiento del río en la capital provincial muestra señales de estabilización, luego del avance de la onda de crecida.

"Se encuentra estable, oscilante en 5,71 metros. Se prevé que se mantenga esta estabilidad y lentamente se va a notar un leve descenso en las próximas semanas", señalaron desde la fuerza.

Además, indicaron que las perspectivas elaboradas por el Instituto Nacional del Agua (INA) coincidían con el comportamiento observado en las estaciones hidrométricas ubicadas aguas arriba.

"El INA pronostica un leve descenso en esta zona, encontrándonos en la culminación de esta onda de crecida, en concordancia con lo que sucede aguas arriba, desde Corrientes hacia acá", precisaron.

El río permanecerá elevado durante las próximas semanas

Pese a las perspectivas de descenso, desde Prefectura advirtieron que los niveles del río Paraná continuarán elevados durante un tiempo, por lo que la disminución del agua no será inmediata.

En ese sentido, aclararon que la tendencia prevista era de una bajante lenta, sin modificaciones bruscas en las alturas que actualmente se registran frente a la capital entrerriana.

La evolución de las precipitaciones en los países vecinos también será un factor determinante para establecer cómo se comportará el río durante los próximos meses.

"Hay que observar lo que suceda en Brasil y Paraguay con las lluvias para saber si en los próximos meses va a venir nuevamente esta onda grande de crecida o si se mantendrán estos registros", explicaron desde Prefectura.

La influencia de las lluvias en Brasil y Paraguay

Desde la dependencia naval señalaron que el seguimiento de las condiciones meteorológicas en la cuenca del Plata continuará siendo fundamental para evaluar posibles cambios en los niveles del río.

En particular, indicaron que las precipitaciones que se registren en Brasil y Paraguay podrían influir sobre el comportamiento del Paraná y determinar si se produce una nueva onda de crecida durante los próximos meses.

"No hay una altura tope ni fecha exacta de culminación del fenómeno ENOS. Hay que continuar atentos", manifestaron desde Prefectura, en referencia al fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur.

La situación de las familias afectadas por la crecida

La persistencia de niveles elevados continúa condicionando la situación de los sectores ribereños de Paraná, especialmente en Bajada Grande, Puerto Sánchez, el balneario Thompson y otras zonas próximas al río.

Según los datos proporcionados por Protección Civil Municipal correspondientes al miércoles 18 de noviembre, 16 personas permanecían en el punto de evacuación ubicado en el mirador de Bajada Grande, mientras que otras 43 familias se encontraban autoevacuadas.

El mismo relevamiento había informado que 20 personas permanecían aisladas como consecuencia del avance del agua. Estas cifras correspondían al informe del miércoles y no habían sido actualizadas en los datos disponibles para este jueves.

En La Paz, donde el río descendió hasta los 6,20 metros, el reporte anterior había consignado siete familias autoevacuadas. Pese a la leve bajante, la localidad continuó cinco centímetros por encima de su cota de evacuación.

Piden a los navegantes reducir la velocidad y evitar el oleaje

Ante la continuidad de la crecida, Prefectura Naval Argentina reiteró las recomendaciones de seguridad para quienes circulan en embarcaciones por el río Paraná, especialmente en los sectores donde el agua alcanzó viviendas, calles y espacios costeros.

"Nuevamente pedimos a los navegantes tomar precauciones al navegar, bajar las velocidades y evitar generar oleaje en las zonas afectadas", expresaron desde la dependencia.

La advertencia estuvo dirigida particularmente a quienes navegan por las inmediaciones de La Toma, el Thompson, Los Arenales, Puerto Sánchez, Bajada Grande y la zona de clubes, entre otros sectores afectados por la crecida.

El oleaje provocado por el desplazamiento de las embarcaciones puede incrementar el impacto del agua sobre las zonas ribereñas, por lo que desde Prefectura insistieron en la importancia de circular con precaución y reducir la velocidad.