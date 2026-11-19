La NASA y astrónomos de distintos países mantienen bajo observación al sistema T Coronae Borealis, que podría protagonizar una explosión visible a simple vista desde la Tierra. El acontecimiento, conocido como nova, provocaría un aumento excepcional de su luminosidad durante varios días.

El sistema se encuentra a unos 3.000 años luz y está formado por una enana blanca y una gigante roja. Ambas estrellas interactúan mediante un proceso de transferencia de material que prepara las condiciones para la erupción.

La enana blanca acumula gas procedente de su compañera. Cuando la temperatura y la presión alcanzan determinados niveles, se desencadena una reacción termonuclear que expulsa material y genera un intenso brillo.

Cuándo podría producirse la explosión

T Coronae Borealis es una nova recurrente, con episodios separados por aproximadamente 80 años. La última erupción observada desde la Tierra ocurrió en 1946, por lo que los investigadores siguen su evolución en busca de señales de un nuevo estallido.

Elizabeth Hays, responsable del Laboratorio de Física de Astropartículas del Centro Goddard de la NASA, consideró que le resultaría sorprendente llegar a 2030 sin observar el fenómeno. Su estimación contempla incertidumbre y todavía no existe una fecha confirmada.

Bradley Schaefer, especialista de la Universidad Estatal de Luisiana, explicó que una de las dificultades es calcular cuánto material recibe la enana blanca. El intenso brillo de la gigante roja complica las mediciones necesarias para anticipar el momento de la explosión.

Qué se podría observar desde la Tierra

Cuando llegue la luz de la erupción, el sistema podría alcanzar un brillo comparable al de la Estrella Polar. Durante unos días aparecería como un punto luminoso visible a simple vista en la constelación Corona Borealis, siempre que las condiciones de observación lo permitan.

La enorme distancia que separa al sistema de la Tierra hace que el fenómeno no represente una amenaza para el planeta. El interés de los científicos está puesto en registrar cómo evoluciona su luminosidad y qué información aporta sobre estos sistemas estelares.

Los investigadores de la NASA y otros equipos esperan seguir la nova desde su máximo brillo hasta su posterior disminución. Aunque deje de distinguirse a simple vista, sus emisiones de rayos X y ondas de radio permitirán continuar estudiando el proceso.