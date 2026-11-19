María Isabel García de Cano falleció este miércoles 18 de noviembre. Fue docente, presidenta del Concejo Deliberante de Villaguay y diputada nacional por Entre Ríos. También impulsó un reclamo judicial contra el Impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones que llegó a la Corte Suprema en 2019.
La exdiputada nacional María Isabel García de Cano falleció este miércoles 18 de noviembre, según se conoció en Villaguay, ciudad donde desarrolló gran parte de su trayectoria docente y política. Conocida como “Mary” Cano, fue una referente de la Unión Cívica Radical (UCR), presidió el Concejo Deliberante local y representó a Entre Ríos en la Cámara de Diputados de la Nación. Su fallecimiento generó expresiones de pesar entre familiares, dirigentes políticos y personas vinculadas con la comunidad educativa.
La Municipalidad de Villaguay expresó sus condolencias mediante un comunicado firmado por el intendente Adrián Fuertes, quien recordó que García de Cano “representó dignamente a nuestra comunidad” tanto en el ámbito legislativo municipal como en el Congreso Nacional. El mensaje institucional destacó su trayectoria pública y acompañó a sus familiares. No se difundieron detalles sobre las ceremonias de despedida.
Su trayectoria como docente y dirigente política
Antes de ocupar cargos legislativos, García de Cano desarrolló una extensa carrera en la educación. Se desempeñó como docente y estuvo al frente de la Dirección Departamental de Escuelas de Villaguay, desde donde participó en la gestión educativa y en el acompañamiento de las instituciones escolares.
Su actividad política estuvo vinculada con la Unión Cívica Radical y con dirigentes que compartían los lineamientos del exgobernador Sergio Montiel. Entre diciembre de 1995 y diciembre de 1997 ejerció la presidencia del Concejo Deliberante de Villaguay, durante la gestión municipal de Carlos A. F. Vela.
En 1997 fue elegida diputada nacional por Entre Ríos, en representación de la Alianza conformada a nivel nacional por los sectores encabezados por Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez. En aquella elección, el espacio consiguió tres bancas por la provincia, ocupadas por Federico Soñez, Arturo Etchevehere y García de Cano.
Sus iniciativas en el Congreso de la Nación
Durante su paso por la Cámara de Diputados, García de Cano participó en iniciativas relacionadas con la educación, la salud y otras cuestiones de interés público. Entre sus propuestas figuró un Programa Nacional de Prevención Integral para la Salud Familiar, orientado a brindar información sobre salud reproductiva y promover decisiones responsables.
El proyecto contemplaba acciones para disminuir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, fortalecer la prevención en salud sexual y reproductiva de adolescentes y reducir los índices de morbimortalidad materno-infantil.
También respaldó iniciativas para incorporar la imagen del general Justo José de Urquiza en billetes de circulación nacional y establecer como días turísticos no laborables el lunes y martes de carnaval. Su experiencia docente estuvo presente en su actividad legislativa, especialmente en el asesoramiento sobre cuestiones educativas.
El reclamo por Ganancias que llegó a la Corte Suprema
Uno de los antecedentes más relevantes de su trayectoria pública ocurrió después de su jubilación. En 2015, García de Cano presentó una demanda ante la Justicia Federal de Concepción del Uruguay para cuestionar los descuentos del Impuesto a las Ganancias sobre sus haberes previsionales.
La exlegisladora había realizado aportes a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos durante su actividad docente. Al comenzar a percibir sus haberes jubilatorios, cuestionó judicialmente la aplicación del tributo y solicitó que se dejara sin efecto la retención.
El Juzgado Federal Nº 2 de Concepción del Uruguay hizo lugar a la demanda, al considerar que la controversia podía resolverse mediante la interpretación de las normas aplicables. Posteriormente, la Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia y sostuvo que la reducción del haber previsional mediante el descuento de Ganancias resultaba contraria al principio constitucional de integralidad de la jubilación.
Los camaristas también señalaron que debía considerarse la situación de quienes ya habían tributado durante su vida laboral y que la jubilación constituía una prestación vinculada con los aportes realizados a lo largo de los años.
El fallo de la Corte Suprema de 2019
El expediente llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 26 de marzo de 2019 resolvió a favor de García de Cano en un pronunciamiento sobre la aplicación del Impuesto a las Ganancias a los haberes jubilatorios.
El fallo adquirió relevancia nacional porque estableció criterios sobre la situación de vulnerabilidad de determinados jubilados y pensionados frente a la aplicación del tributo. La sentencia no dispuso una exención automática para todos los beneficiarios, pero se convirtió en un antecedente importante para otros reclamos judiciales.
El reconocimiento de la comunidad de Villaguay
La trayectoria de García de Cano estuvo marcada por su participación en la educación, la actividad legislativa y la militancia dentro de la Unión Cívica Radical. En Villaguay fue conocida tanto por su desempeño en las instituciones educativas como por su trabajo en la política local y provincial.
Tras conocerse su fallecimiento, el intendente Adrián Fuertes manifestó su pesar en nombre de la Municipalidad y a título personal. El reconocimiento institucional recordó su paso por el Concejo Deliberante y la Cámara de Diputados de la Nación.
Su actividad docente, sus responsabilidades legislativas y el reclamo judicial que llegó hasta la Corte Suprema formaron parte de una trayectoria pública desarrollada durante varias décadas en Entre Ríos. (con información de AP Noticias y El Entre Ríos)