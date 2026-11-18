La incorporación de maquinaria vial en Entre Ríos fue presentada en el autódromo de Paraná, durante un acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio. La adquisición permitirá fortalecer el equipamiento de la Dirección Provincial de Vialidad y mejorar el mantenimiento de los caminos rurales. El presidente del organismo, Exequiel Donda, y el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, brindaron detalles a Elonce sobre las inversiones y el destino de las unidades.

Durante la jornada se exhibieron alrededor de 60 equipos, aunque desde Vialidad Provincial anticiparon que la incorporación total superará las 70 unidades, debido a que parte de la maquinaria todavía se encontraba en proceso de entrega. Las adquisiciones incluyeron motoniveladoras, retroexcavadoras, equipos de compactación y vehículos para el traslado de áridos y el abastecimiento de combustible.

En diálogo con Elonce, Donda destacó la importancia de recuperar la capacidad operativa del organismo. “Esto refleja que podemos lograr cosas grandes, que tenemos la capacidad, las ganas y la honestidad de querer hacerlo”, expresó.

Más de 70 equipos para fortalecer Vialidad Provincial

El titular de Vialidad explicó que la incorporación de nuevas unidades representó otra etapa en el proceso de recuperación del organismo, luego de los trabajos realizados sobre maquinaria que se encontraba fuera de servicio o en condiciones deficientes.

“Pusimos a funcionar lo que teníamos y hoy estamos un escalón más adelante, logrando equipamiento nuevo que se va a sumar al que teníamos, ya muy decaído. Creo que nos va a llevar a ser mucho más eficaces en los caminos, que es donde la gente ve el resultado de lo que estamos haciendo”, sostuvo Donda.

Consultado sobre la cantidad de unidades adquiridas, el funcionario precisó: “Hoy hay alrededor de 60 equipos viales. Hay otros que están en proceso de ser entregados, pero van a ser más de 70 en realidad”.

Donda indicó que la inversión realizada directamente por Vialidad Provincial superó los 13.000 millones de pesos y que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) aportó otros diez camiones. Según su estimación, el monto conjunto rondaría entre 15.000 y 16.000 millones de pesos.

Una inversión que compararon con la de hace 50 años

Por su parte, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó el significado de la presentación y vinculó la compra con la utilización de los recursos provenientes de los impuestos provinciales. “Es un día de rendición de cuentas para nosotros, para mostrar a los dueños de estas maquinarias, que son los vecinos de la provincia, a dónde va parte de los impuestos”, manifestó a Elonce.

El funcionario explicó que la adquisición estuvo vinculada con la decisión del Ejecutivo de destinar la recaudación del impuesto inmobiliario rural al mantenimiento de caminos. En ese marco, detalló que el aporte de la CTM permitió incorporar vehículos para el transporte de áridos.

“Con esos impuestos se pudieron invertir aproximadamente 13.000 millones de pesos, más un aporte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, delegación argentina, que aporta 10 equipos de transporte de áridos, cero kilómetro, de camión y acoplado, por aproximadamente 6.000 millones de pesos adicionales. Esto totaliza una inversión de alrededor de 20.000 millones de pesos”, explicó Jacob.

El detalle de las máquinas adquiridas

El ministro precisó que la incorporación incluyó distintos tipos de equipos destinados a mejorar las tareas de conservación y reparación de caminos, así como el traslado de materiales y el abastecimiento de las unidades que trabajan en zonas rurales.

“Estamos hablando de 23 motoniveladoras, 10 equipos de transporte de áridos, más de 10 equipos para el reabastecimiento de combustible en campo, retropalas sobre cubiertas, retropalas sobre orugas de grandes dimensiones y equipos de vibrocompactación”, enumeró. Jacob también comparó la magnitud de la inversión con antecedentes históricos de la provincia. “Es una inversión similar a la que hizo la provincia cuando se construyó el puente Zárate-Brazo Largo, hace más de 50 años”, afirmó.

El funcionario aclaró que su referencia correspondía a una adquisición de esta escala, al considerar que la renovación representaba un fortalecimiento significativo para la Dirección Provincial de Vialidad.

Los equipos serán distribuidos en las zonales de la provincia

Uno de los principales objetivos de la compra fue mejorar la atención de los caminos rurales, especialmente aquellos utilizados para transportar la producción agropecuaria y conectar establecimientos con rutas y centros urbanos.

Donda explicó que las unidades serán destinadas tanto a las tareas de enripiado y transporte de materiales como al fortalecimiento de las dependencias territoriales del organismo. “Todas las zonales de la provincia van a tener equipamiento nuevo. El año próximo vamos a seguir invirtiendo porque necesitamos una Vialidad que pueda atender más eficazmente los caminos”, aseguró.

El funcionario sostuvo que la renovación permitirá responder a una demanda permanente de los entrerrianos. “Todo ciudadano de la provincia, en algún momento del día, está transitando un camino. La importancia de los caminos es que todos los necesitan, todos los días. Tenemos que estar presentes”, expresó.

Más de 1.000 kilómetros de rutas contratados

Además de la incorporación de maquinaria, Donda se refirió a las obras viales que se encontraban en ejecución o previstas para los próximos meses.

“Estamos en más de 1.000 kilómetros de rutas ya contratados. Estamos próximos a iniciar otro proceso por el grupo tres de bacheo, que son más de 350 kilómetros que van a estar intervenidos a partir del año próximo”, detalló.

El funcionario también mencionó las obras financiadas mediante organismos internacionales y el trabajo conjunto con gobiernos locales y consorcios para mejorar la infraestructura vial. “Con las obras de financiamiento internacional, el equipamiento de Vialidad, los convenios con gobiernos locales y el trabajo con consorcios, creo que la suma de todos esos factores va a llevar a mejores condiciones”, afirmó.

La importancia de los caminos para la producción

Jacob recordó que Entre Ríos cuenta con aproximadamente 25.000 kilómetros de caminos naturales, cuya conservación resulta fundamental para el transporte de productos agropecuarios y la conectividad de las zonas rurales. “Tenemos aproximadamente 25.000 kilómetros de caminos naturales en la provincia de Entre Ríos que exigen las mejores condiciones de tránsito posible para sacar la producción”, afirmó.

El ministro sostuvo que mejorar la infraestructura vial constituye una de las condiciones necesarias para acompañar el desarrollo económico provincial. “Entre Ríos necesita desarrollarse y se va a desarrollar en la medida que apuntalemos la producción entrerriana. La principal producción la genera el suelo entrerriano”, expresó.

Finalmente, reconoció que la incorporación de maquinaria representó un avance, aunque señaló que todavía quedaban tareas pendientes. “Sabemos que no alcanza con esto, que hay mucho trabajo por hacer, pero es una muestra de austeridad, de administración transparente y de destinar cada peso donde debe ir”, concluyó.