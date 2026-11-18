Murió Emilia Bernal de Silvestre, conocida popularmente como Doña Ñata o la Ñata Silvestre, una mujer que se convirtió en una figura reconocida de Paraná por sus prácticas de curanderismo y las oraciones que ofrecía a quienes acudían a su vivienda en busca de ayuda.

Su casa estaba ubicada sobre la Ruta Nacional 12, a pocos metros del denominado rulo del Acceso Norte de Paraná. Allí recibía a numerosas personas que llegaban desde temprano y aguardaban durante largas horas para ser atendidas, señaló Códigos.

Quienes la visitaban buscaban alivio para distintas dolencias físicas o acudían porque creían haber sido afectados por algún supuesto trabajo esotérico. Su nombre se transmitía de boca en boca entre quienes confiaban en sus rezos y recomendaciones.

Las oraciones y los consejos de Doña Ñata

Durante sus encuentros, Doña Ñata acostumbraba a entrecerrar los ojos y recorrer con sus manos la cabeza y el rostro de las personas que se acercaban a consultarla. En ocasiones, dirigía sus manos hacia el estómago o la espalda, mientras murmuraba oraciones.

Según los relatos sobre su particular manera de atender, también realizaba recomendaciones relacionadas con determinados alimentos o medicamentos. Cuando consideraba que una situación excedía sus posibilidades, aconsejaba buscar atención profesional.

No todas las personas que recurrían a Doña Ñata podían acercarse personalmente hasta su vivienda. Algunas llevaban fotografías de familiares para pedirle que rezara por ellos, mediante una práctica conocida popularmente como curar "de palabra".