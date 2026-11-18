El Casino Neo de barrio San Agustín cerró sus puertas en Paraná después de casi 14 años de actividad. La sala de juegos, ubicada sobre calle Galán, dejó de funcionar y en las últimas horas aparecieron carteles en el frente del establecimiento que anticipan la próxima apertura de una tienda de ropa.

El local, conocido como Casino Neo Galán, funcionaba desde noviembre de 2012 y durante ese período fue uno de los establecimientos de juegos de azar de la capital entrerriana. Su cierre marcó el final de la actividad de la sala, aunque no trascendieron oficialmente los motivos de la decisión ni la fecha exacta en que dejó de atender al público.

La historia del Casino Neo de calle Galán

La sala de entretenimientos fue inaugurada oficialmente el 20 de noviembre de 2012, bajo la órbita del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), y era operada por la firma NeoGame.

Al momento de su apertura, el establecimiento contaba con máquinas tragamonedas de última generación, una ruleta electrónica y servicio de bar. La propuesta estaba destinada al público que concurría a este tipo de salas de entretenimiento y se mantuvo durante casi 14 años en barrio San Agustín.

Cerró el Casino Neo de barrio San Agustín (archivo)

El cierre del Casino Neo Galán quedó evidenciado con la colocación de carteles comerciales en su fachada, que anuncian la próxima instalación de un negocio dedicado a la venta de indumentaria. Por el momento, no se informó cuándo abrirá el nuevo comercio.

El antecedente del millonario asalto de 2021

Uno de los episodios más relevantes en la historia del establecimiento ocurrió el 19 de octubre de 2021, cuando dos hombres armados ingresaron a la sala poco antes de su apertura al público y amenazaron a los trabajadores.

Durante el asalto, los delincuentes se apoderaron de una suma cercana a los dos millones de pesos, correspondiente al dinero del recuento de la sala. El hecho no dejó personas heridas, pero derivó en una investigación penal que posteriormente llegó a un juicio por jurados.

En noviembre de 2022, el jurado popular declaró culpables a Eric Santini, Héctor Emanuel Cejas, Gustavo Cabrera y Alfonso Mildemberger por su participación en el hecho.

Tras casi 14 años de funcionamiento, el establecimiento de calle Galán dejó de operar como sala de juegos y el inmueble será destinado a una nueva actividad comercial. (con información de Policial y Judicial; y Uno Entre Ríos)