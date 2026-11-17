La Municipalidad de Paraná realizó tareas de prevención sanitaria en sectores inundados del balneario Thompson. Aplicaron larvicidas, fumigaron y efectuaron trabajos de descacharrización.
La Municipalidad de Paraná colocó larvicidas en sectores inundados del balneario Thompson para prevenir la proliferación de mosquitos, ante la acumulación de agua provocada por las lluvias y la creciente del río Paraná.
El operativo incluyó fumigaciones contra mosquitos adultos y tareas de descacharrización preventiva, además de acciones sanitarias destinadas al personal que trabaja en las zonas afectadas por las inundaciones.
La secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, explicó que las condiciones actuales del balneario favorecían la reproducción de insectos, debido a la presencia de agua estancada que no podía drenar por la altura del río.
“Debido a la acumulación de agua por las lluvias, ante la imposibilidad de drenar por la altura del río y con base en el estancamiento del agua, colocamos larvicidas para evitar la proliferación de mosquitos, ya sea Aedes aegypti o cualquier otro tipo”, señaló la funcionaria.
Fumigaciones y prevención de enfermedades
Las tareas se concentraron en los sectores del Thompson donde permanecía acumulada el agua. Allí se aplicó un larvicida especial, que el municipio describió como inocuo, destinado a eliminar las larvas antes de que se desarrollen como mosquitos adultos.
En paralelo, los equipos municipales continuaron con fumigaciones contra el mosquito común y operativos de descacharrización, con el objetivo de reducir los lugares donde los insectos pueden reproducirse.
Las intervenciones formaron parte de las acciones preventivas que la Municipalidad desarrolló ante las consecuencias de la creciente del río Paraná, especialmente en espacios públicos y sectores costeros donde las condiciones de anegamiento dificultaban el escurrimiento del agua.
Advierten que los huevos del mosquito sobreviven al frío
La secretaria de Salud recordó que las tareas de descacharrización habían comenzado en agosto, como parte de una estrategia preventiva frente a la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue.
“Sabemos que los huevos de Aedes no desaparecen con el frío, el que desaparece es el mosquito adulto. Los huevos quedan muchas veces latentes, secos, y con estas temperaturas vuelven a eclosionar, generando una gran proliferación”, explicó Enrique.
La funcionaria remarcó que la prevención no dependía únicamente de los operativos municipales, sino también de las medidas adoptadas por los vecinos en sus viviendas y espacios exteriores.
“Lo más importante es el cuidado de cada persona para evitar la acumulación de agua en el domicilio y en el peridomicilio”, sostuvo.
En ese sentido, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de eliminar recipientes que puedan acumular agua, mantener limpios los patios y revisar periódicamente los elementos que puedan convertirse en criaderos de mosquitos.
Prevención de leptospirosis para trabajadores en zonas inundadas
Además de las intervenciones contra los mosquitos, la Municipalidad de Paraná desarrolló acciones sanitarias destinadas a quienes participaban de los operativos de asistencia por la creciente.
En particular, personal de Salud municipal brindó recomendaciones preventivas a trabajadores que debieron ingresar en sectores inundados para realizar tareas de rescate, asistencia y contención. “Estamos haciendo prevención y profilaxis para leptospirosis a todos los empleados municipales, bomberos y demás personal que han tenido que meterse en el agua”, informó Claudia Enrique.
La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que puede transmitirse mediante el contacto con agua o barro contaminados con orina de animales infectados, especialmente roedores. El riesgo de exposición puede aumentar durante las inundaciones.
De esta manera, el municipio mantuvo las tareas de prevención sanitaria en el Thompson y otros sectores costeros, con acciones orientadas a reducir la proliferación de mosquitos y proteger la salud de las personas expuestas al agua de la creciente.