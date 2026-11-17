REDACCIÓN ELONCE
La creciente del río Paraná mantiene movilizados a los equipos municipales en Bajada Grande, Puerto Sánchez y otros sectores ribereños. En diálogo con Elonce, funcionarios detallaron las evacuaciones, las tareas de contención y los elementos que necesitan las familias afectadas.
La creciente del río Paraná mantuvo activo el operativo de asistencia a las familias afectadas por el avance del agua en distintos sectores costeros de la capital entrerriana. Durante este martes, la Municipalidad de Paraná reforzó las defensas en Puerto Sánchez, continuó con la atención de personas evacuadas en Bajada Grande y organizó nuevos traslados preventivos.
Las tareas se desarrollaron después de una tormenta que provocó inconvenientes en el campamento de emergencia. En diálogo con Elonce, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, y el coordinador de Defensa Civil, Lucas García, brindaron un balance de las intervenciones realizadas y explicaron cómo continuaría la asistencia a las familias que debieron abandonar sus viviendas y a aquellas que permanecían en sectores inundados.
Si bien los funcionarios señalaron que el río presentaba un comportamiento estacionario, con tendencia a descender, aclararon que el operativo continuaba en marcha. Los equipos municipales, junto con organismos provinciales y Prefectura, mantenían la asistencia sanitaria, alimentaria y logística, mientras se preparaban para responder ante nuevas solicitudes de evacuación.
Reforzaron las defensas en Puerto Sánchez
La lluvia y las fuertes ráfagas registradas durante la noche anterior generaron preocupación entre los responsables del operativo. El temporal afectó parte de las instalaciones destinadas a los evacuados y obligó a revisar las barreras que se habían construido para impedir el avance del agua hacia las viviendas.
“Anoche se desató una tormenta con mucho viento, cayeron 22 milímetros de lluvia, lo cual afectó de alguna manera a las carpas. Tuvimos algunos inconvenientes allí”, relató Ríos al describir las dificultades que enfrentaron durante las últimas horas.
Ante esa situación, distintas dependencias municipales desplegaron personal y recursos en Puerto Sánchez. “Por temor a que la lluvia hubiera lavado o roto las barreras de contención que se habían hecho en la zona, desplegamos un equipo completo integrado por diferentes áreas municipales”, explicó el secretario.
El funcionario destacó la rapidez de la intervención y sus resultados. “En poco tiempo pudimos construir una línea de defensa de entre 100 y 150 metros. Eso nos da un alivio muy grande porque ha logrado contener el agua y nos permite estar más tranquilos”, sostuvo.
El comportamiento del río y la continuidad del operativo
El monitoreo del río Paraná constituyó otro de los aspectos centrales de la jornada. Después de varios días de creciente y complicaciones en los sectores más bajos de la ciudad, los responsables del operativo observaron una evolución que permitió organizar las próximas intervenciones sin dejar de mantener los dispositivos de emergencia.
“Ha sido una jornada tranquila. El río viene estacionario y en baja, pero eso no nos permite sentarnos a descansar. Tenemos que seguir planificando cómo vamos a continuar asistiendo”, manifestó Ríos.
La respuesta municipal se organizó mediante un comité de emergencia integrado por distintas áreas de gobierno, con acompañamiento de fuerzas provinciales y Prefectura. El esquema permitió distribuir tareas relacionadas con evacuaciones, traslados, provisión de alimentos, asistencia médica y seguimiento de las necesidades de los damnificados.
“Tenemos una asistencia integral a través del comité de emergencia, integrado por las distintas áreas municipales, y el acompañamiento de las fuerzas provinciales y Prefectura. Eso nos permite abordar las diferentes problemáticas”, explicó el secretario de Desarrollo Humano.
Siguieron la situación de dos embarazadas
En Bajada Grande, las carpas instaladas para recibir a las familias afectadas continuaron funcionando como refugio. Allí se concentraron tareas de atención, distribución de elementos esenciales y acompañamiento a personas que no podían permanecer en sus viviendas debido al avance del agua.
Durante la mañana del martes se concretó una nueva evacuación. “Hoy se evacuó a un adulto mayor. Primero se le hizo la asistencia médica y ahora se encuentra alojado en las carpas que tenemos dispuestas para eso”, confirmó Ríos.
Entre las situaciones que requerían especial seguimiento se encontraban dos mujeres embarazadas. Una de ellas permanecía internada en un establecimiento hospitalario debido a la proximidad del parto, mientras que la otra continuaba alojada en el campamento municipal.
“El estado de salud de ambas es normal. Una está en el hospital porque está muy próxima a dar a luz y la otra se encuentra alojada en las carpas”, detalló el funcionario. Sobre la mujer que esperaba mellizas, agregó: “El último parte nos indicó que va transitando esta etapa de gestación en forma normal, con las dificultades comunes de este proceso”.
Las familias que permanecen en sus viviendas inundadas
El coordinador de Defensa Civil, Lucas García, identificó los sectores donde continuaban concentrándose las intervenciones. Entre ellos mencionó Bajada Grande, Toma Arenales y Puerto Sánchez, además de otros puntos de la ribera alcanzados por la creciente.
“Las zonas afectadas son toda la zona de la ribera, donde estamos en Bajada Grande, Toma Arenales y Puerto Sánchez. Estamos trabajando desde el día cero ante esta eventualidad”, señaló García durante la recorrida realizada por Elonce.
Uno de los desafíos más importantes para los equipos de emergencia fue la situación de los vecinos que decidieron permanecer en sus hogares, pese a encontrarse rodeados por el agua. Según explicó el coordinador, muchas familias manifestaron preocupación por la seguridad de sus pertenencias y se resistieron a abandonar sus propiedades.
“Es complicado porque los vecinos no quieren perder su lugar, su casa y sus pertenencias. Además de nuestro trabajo diario de estar en el agua, acercar comida, agua y asistencia médica, también tenemos que hablar con ellos, porque muchos están solos”, expresó García.
Defensa Civil mantiene equipos preparados para nuevas evacuaciones
La asistencia a quienes permanecían aislados exigió desplazamientos constantes por los sectores inundados. Los trabajadores municipales debieron ingresar con recursos adecuados para trasladar provisiones y atender situaciones particulares, especialmente cuando se trataba de adultos mayores o personas que necesitaban controles médicos.
García explicó que, aunque durante algunos momentos se reducía la actividad operativa, permanecía disponible personal especializado para responder ante cualquier emergencia. “Tenemos un equipo preparado para rescate en caso de que haya que realizar algún tipo de evacuación”, afirmó.
Además, anticipó una intervención programada para la mañana siguiente. “Mañana a las 8 debemos hacer una evacuación de un señor mayor que tiene que ir hacia un centro asistencial”, indicó el coordinador.
El trabajo también contó con la colaboración de instituciones de la ciudad. Ríos destacó especialmente un aporte recibido durante la jornada: “El Club Náutico de Paraná nos ha aportado una embarcación para que podamos ir a la zona donde están los vecinos aislados y llevarles asistencia. Este gesto solidario es muy importante destacar”.
Qué donaciones necesitan las familias evacuadas
La permanencia de las familias en el campamento modificó algunas de las necesidades iniciales del operativo. Mientras que durante los primeros días se priorizó la disponibilidad de colchones y frazadas, posteriormente comenzaron a requerirse otros elementos para mejorar las condiciones de alojamiento.
“Lo que necesitamos fundamentalmente es agua potable, sales de hidratación, elementos de higiene personal y familiar, pañales para adultos y para niños, y elementos de cama”, enumeró Ríos.
El funcionario explicó que se habían realizado mejoras en las instalaciones destinadas a los evacuados. “En un principio estaban en colchones y ahora los hemos instalado en camas. Necesitaríamos sábanas. Colchones tenemos, y también contamos con frazadas para la asistencia en el refugio”, precisó.
La situación de las familias que sufrieron pérdidas materiales también formó parte de las preocupaciones del municipio. Algunas viviendas quedaron alcanzadas por el agua y sus ocupantes necesitaron ayuda para recuperar elementos indispensables para la vida cotidiana.
Dónde acercar alimentos, agua y elementos de higiene
Para organizar las donaciones, el municipio estableció diferentes espacios de recepción según el tipo de ayuda. La parroquia Inmaculada de Bajada Grande quedó destinada a recibir elementos de primera necesidad, mientras que el campamento continuó recibiendo alimentos y otros aportes. “Hemos dispuesto que los elementos de primera necesidad se reciban en la parroquia Inmaculada de Bajada Grande. Lo que sea alimentos y otras cosas que quieran acercar lo recibimos acá, en el campamento”, explicó Ríos.
También se habilitó una oficina de informes en el ingreso al predio. El espacio permitió orientar a quienes se acercaban con donaciones y atender consultas de familiares o allegados de las personas evacuadas.
“Es para los que quieren venir a colaborar, los que quieren traer algo y, fundamentalmente, para aquellos que buscan algún dato referido a las personas que están alojadas o que han sido evacuadas”, detalló el secretario.
Destacaron la solidaridad de los paranaenses
En medio de las dificultades provocadas por la creciente, los funcionarios resaltaron la respuesta de vecinos e instituciones que se acercaron para colaborar con las familias damnificadas. La recepción de donaciones y el aporte de recursos para llegar a sectores aislados formaron parte de esa ayuda comunitaria.
“Es muy importante destacar la solidaridad de los paranaenses. Desde todos lados nos llega esa vocación de querer ayudar”, valoró Ríos, quien remarcó la necesidad de orientar los aportes hacia los elementos que realmente se requerían en el campamento.
Por su parte, García insistió en que el trabajo de Defensa Civil no se limitaba a los traslados y la distribución de suministros. El acompañamiento a las personas que permanecían en sus viviendas también resultaba necesario para conocer sus condiciones y responder a sus necesidades.
De esta manera, la Municipalidad de Paraná mantuvo la asistencia a los evacuados por la creciente del río Paraná, con especial atención en Bajada Grande, Puerto Sánchez y Toma Arenales. Mientras continuaban las tareas de contención y el seguimiento de las familias aisladas, los responsables del operativo reiteraron el pedido de agua potable, artículos de higiene, pañales y ropa de cama para sostener la ayuda.