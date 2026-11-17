REDACCIÓN ELONCE
El intendente Ariel Weiss aseguró a Elonce que mantiene una buena relación con Rogelio Frigerio, pero cuestionó la falta de soluciones para Colonia Avellaneda. También habló sobre las obras paralizadas, la pérdida de la mayoría en el Concejo Deliberante y las candidaturas del peronismo.
El intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, cuestionó la falta de respuestas del gobierno provincial a los reclamos de su municipio, advirtió sobre las dificultades económicas que enfrenta la localidad y analizó el escenario político del peronismo entrerriano. Durante una entrevista en el programa Plaza Mansilla, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, también se refirió a la pérdida de la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante y a su futuro político después de finalizar su segundo mandato en diciembre de 2027.
Weiss sostuvo que mantiene una relación cordial con el gobernador Rogelio Frigerio, aunque diferenció la disposición al diálogo de las soluciones concretas que necesita Colonia Avellaneda. En ese sentido, comparó el vínculo institucional con la actual gestión provincial y el que había mantenido con el exgobernador Gustavo Bordet.
“Cada vez que he necesitado hablar, dialogar o pedirle cosas, me ha atendido por teléfono, me responde el WhatsApp y me ha recibido en muchas reuniones. Siempre lo he dicho: he tenido mucha más atención de Frigerio que de Gustavo Bordet”, expresó.
“Frigerio me atendió 40 veces, pero no me dio ninguna respuesta”
El intendente mencionó gestiones administrativas, obras de infraestructura y asistencia económica entre los pedidos realizados ante la Provincia. Aseguró que todavía no había obtenido los resultados esperados. “Gustavo Bordet me atendió dos veces en cuatro años, pero me dio diez respuestas. Frigerio me atendió 40 veces en tres años, pero no me ha dado ninguna respuesta. Lo único que le reclamo es eso: me atienden, me reciben, me escuchan, pero no he tenido una sola respuesta”, afirmó.
Uno de los problemas que expuso fue la falta de un código postal propio para Colonia Avellaneda. Según explicó, esta situación provoca dificultades administrativas y afecta la distribución de recursos provenientes de determinados tributos provinciales.
“Le pedí que articule a través de Correo Argentino para que se nos otorgue el código postal que no tenemos en Colonia Avellaneda. No se ha podido conseguir. El código postal no solo es la identidad de una ciudad, sino que en los sistemas administrativos del Estado se derivan las coparticipaciones por código postal”, señaló.
La pérdida de recursos por no contar con código postal
Weiss explicó que Colonia Avellaneda comparte el código postal con San Benito, situación que, según su planteo, genera inconvenientes en la asignación de fondos provenientes del impuesto automotor. “Al no tener código postal, toda la patente que tendría que ir en contribución va para San Benito, porque compartimos el código postal. A mí me queda únicamente lo que el ciudadano de Colonia paga por ventanilla de ATER, porque tengo registrado el ingreso y hago la retención coparticipable”, manifestó.
El mandatario sostuvo que esta situación tiene consecuencias sobre las finanzas municipales y reclamó una revisión de los mecanismos de distribución de recursos.
“El 60% de la coparticipación que me tendría que llegar de la provincia va para San Benito. La coparticipación que me tendría que gotear diariamente por los ingresos no me llega”, afirmó.
Otro de los problemas mencionados fue la diferencia entre la población registrada en el Censo Nacional y la cantidad de habitantes que, según las estimaciones del municipio, residen actualmente en la ciudad. “Colonia Avellaneda recibe una coparticipación por una ciudad de 8.000 habitantes. Tenemos una ciudad de más de 25.000 habitantes, con una demanda tremenda en lo social, en infraestructura y en todo lo que significa una ciudad que está creciendo con recursos muy finitos”, sostuvo.
El crecimiento poblacional y la demanda de servicios
El intendente argumentó que la expansión urbana de Colonia Avellaneda no estuvo acompañada por una actualización equivalente de los recursos municipales. En ese contexto, mencionó la construcción de viviendas y el desarrollo de nuevos barrios. “Tenemos en el centro de salud un registro de historiales clínicos de más de 14.000 personas y el censo dice que somos 8.000 habitantes. Somos más de 4.500 viviendas. Es imposible que vivan dos personas por casa cuando es una ciudad joven, con chicos, que ha crecido de una forma impresionante”, explicó.
Weiss también recordó que durante la gestión de Bordet el municipio había recibido aportes extraordinarios para afrontar compromisos económicos. Según indicó, esa asistencia no continuó durante la actual administración provincial. “Bordet, esperando el Censo Nacional, nos hacía refuerzos de ATN no reintegrables cada vez que Colonia Avellaneda lo necesitaba para aguinaldos. Cuando asumió Rogelio Frigerio, le expliqué nuestra realidad y le di todas las copias de los decretos para que pudiera seguir sosteniéndonos de esa manera”, relató.
El jefe comunal aseguró que había solicitado nuevamente asistencia financiera, pero sostuvo que no obtuvo una respuesta favorable. “No tengo una mala relación. Pido lo que nos corresponde, pido que como gobernador nos asista con lo que necesita Colonia Avellaneda”, manifestó.
Obras paralizadas y distribución de agua potable
Durante la entrevista, Weiss también cuestionó la interrupción de proyectos de infraestructura financiados originalmente por el Gobierno nacional. Entre ellos mencionó el acueducto metropolitano, el Centro de Desarrollo Infantil y las lagunas destinadas al tratamiento de líquidos cloacales. “Las obras que mencioné fueron paralizadas el 10 de diciembre de 2023 y hasta el día de la fecha siguen así, a pesar de que las lagunas las absorbió la Provincia como obra. Empezaron a limpiar y hasta ahí llegamos: limpiaron la maleza y quedó ahí”, aseguró.
El intendente describió las dificultades que atraviesa el municipio para garantizar el abastecimiento de agua apta para consumo, debido a las características del recurso obtenido mediante perforaciones. “Después de siete años distribuimos casa por casa bidones de agua dulce, con un servicio municipal que comenzó por la pandemia y que hemos podido sostener en el tiempo. Significa un costo inmenso para el municipio sostener un servicio de sodero casa por casa”, explicó.
Weiss señaló que el servicio de agua existente presenta características que complican su utilización cotidiana y consideró necesario avanzar con soluciones estructurales. “El agua de las perforaciones, de la cooperativa y también del municipio es extremadamente dura, lo que genera muchísimas complicaciones en la vida cotidiana del coloniense”, afirmó.
El crecimiento de la logística y los desafíos tributarios
El intendente también se refirió al desarrollo comercial de Colonia Avellaneda, especialmente por la instalación de centros logísticos y de distribución de empresas que operan en la región.
Mencionó la presencia de Mercado Libre, Andreani y la cadena de supermercados Día, cuyas actividades generan circulación de vehículos y demanda de infraestructura urbana. “Colonia Avellaneda es una alternativa logística importante para la región, pero la actividad comercial y logística no tributa porque el tributo va por facturación. Pagan y tributan donde facturan”, explicó.
Weiss consideró necesario revisar los mecanismos de distribución tributaria para contemplar el impacto territorial de estas actividades. “Recibimos en Colonia Avellaneda más de 100 vehículos livianos todos los días que salen a distribuir productos de Mercado Libre a toda la región. A cinco provincias sale la mercadería de la cadena de supermercados Día desde Colonia Avellaneda, pero no tributan nada”, sostuvo.
La necesidad de una planificación regional
El mandatario destacó la ubicación estratégica del municipio y mencionó las conexiones viales que favorecen la instalación de empresas dedicadas al transporte y la distribución de mercaderías. “Tendría que existir un convenio multijurisdiccional, como está el convenio multilateral para tributar, porque la actividad de venta por plataforma cada vez es más usual. La gente ya no va tanto al mostrador y compra por plataforma”, planteó.
También señaló que el crecimiento económico y urbano genera nuevas necesidades que resultan difíciles de atender exclusivamente con fondos municipales. “Colonia Avellaneda tiene un gran futuro y necesita mucho del acompañamiento del gobierno provincial, porque no existe ningún desarrollo sin una planificación. Hoy, la planificación desde un municipio con muy pocos recursos es muy difícil”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la expansión de la localidad debía abordarse mediante políticas coordinadas con la Provincia, especialmente en materia de infraestructura, servicios y desarrollo territorial.
La pérdida de la mayoría en el Concejo Deliberante
En otro tramo de la entrevista, Weiss analizó el nuevo escenario político del Concejo Deliberante de Colonia Avellaneda, donde el oficialismo perdió la mayoría después de que una concejala elegida por el espacio justicialista decidiera acercarse a La Libertad Avanza.
El intendente recordó que, al comenzar su segundo mandato, el cuerpo legislativo estaba integrado por cuatro representantes del oficialismo, dos vinculados al espacio de Rogelio Frigerio y una concejala de La Libertad Avanza. “Cuando asumimos el segundo mandato, les pedí a los concejales de los diferentes espacios que aprovecharan este momento histórico que tenía Colonia Avellaneda. Había dos concejales que representaban al espacio de Rogelio Frigerio y una concejal que representaba a La Libertad Avanza”, relató.
Según explicó, había solicitado a los representantes opositores que utilizaran sus vínculos políticos para gestionar obras y servicios ante los gobiernos provincial y nacional.
“Le ofrecí todo el apoyo para que podamos gestionar en Provincia las necesidades que tienen los colonienses: educación, escuela, seguridad, salud y transporte. Iba a contar conmigo para ejecutar todo lo que se pudiera conseguir del gobernador”, aseguró.
El pase de una concejala a La Libertad Avanza
Weiss relató que una integrante de su espacio político le había comunicado tiempo atrás su intención de acercarse al partido libertario, aunque continuó acompañando al oficialismo municipal hasta el comienzo de una nueva etapa política. “Una de las concejales que entró por el Movimiento Evita me manifestó que tuvo una inspiración espiritual que le dijo, hace mucho tiempo, que tenía que inclinarse para La Libertad Avanza. Yo la respeté”, contó.
El intendente sostuvo que la nueva composición del Concejo Deliberante implicará mayores responsabilidades para los bloques opositores al momento de discutir las decisiones municipales. “Ellos se juntan por intereses personales y hoy van a tener que darles respuestas a los colonienses. Si son mayoría, presentaré un bosquejo de presupuesto, pero el que finalmente apruebe el presupuesto se lo voy a dar a la mayoría, para que intervenga en cuál es el presupuesto que quieren aprobar”, expresó.
También aseguró que continuará desarrollando sus tareas ejecutivas y que no considera que el nuevo escenario legislativo deba paralizar la administración. “Seguiré trabajando, no me abocaré a estas pequeñeces que, a mi criterio, son ambiciones personales. No nos afecta porque, si entorpecen una correcta acción, serán ellos los que tendrán que darles explicaciones al pueblo”, manifestó.
El respaldo a Juan José Bahillo para conducir el peronismo
En el plano partidario, Weiss confirmó su acompañamiento a Juan José Bahillo en la discusión por la conducción política del peronismo entrerriano. El intendente destacó su trayectoria y consideró que reúne experiencia para encabezar una propuesta provincial. “Juanjo es una persona con una vasta experiencia. Fue dos veces intendente, tiene experiencia legislativa, experiencia en el Ministerio de Producción, estuvo en el gobierno nacional y en el provincial. Estoy convencido de que tiene toda la experiencia para lo que necesita Entre Ríos”, expresó.
El mandatario también mencionó a Gustavo Bastián y Marcelo Casaretto como dirigentes que participan de las conversaciones internas del justicialismo. Aseguró que las diferencias entre los sectores no deberían impedir la construcción de acuerdos. “Bastián no se impone, Juanjo no se impone, Marcelo no se impone. Se proponen. Tengo la tranquilidad de que ellos tienen la madurez suficiente como para poder fusionarse”, sostuvo.
Weiss consideró que el peronismo debía aprovechar el proceso de reorganización partidaria para revisar los motivos de su derrota electoral y elaborar una propuesta que respondiera a las necesidades de la población. "Lo que se tiene que dar es una charla profunda sobre qué quiere el entrerriano, qué está necesitando, en qué nos equivocamos y cómo podemos corregir los errores hacia adelante. Si hay alguien que tiene razón, siempre es el electorado”, afirmó.
Las internas del PJ y la búsqueda de consensos
Consultado sobre la posibilidad de que los distintos sectores del peronismo compitan en una elección interna, Weiss sostuvo que ese mecanismo puede ser legítimo, aunque advirtió sobre las consecuencias de una confrontación partidaria prolongada. “El peronismo jamás le tuvo miedo a una interna. Creo que una interna llevaría un desgaste mayor y no mostraría madurez hacia el electorado en los tiempos que estamos”, expresó.
El intendente planteó que las discusiones internas deberían centrarse en propuestas de gobierno y no únicamente en las aspiraciones de los dirigentes. “El pueblo necesita mejores jubilaciones, mejor obra social, mejores servicios y mejor transporte público. Discutamos eso, veamos cómo podemos resolverlo y cómo podemos resolver las cuestiones de ambiciones personales”, sostuvo.
Además, advirtió que una competencia interna podría trasladar las diferencias provinciales a los municipios y generar enfrentamientos entre sectores locales. “Una interna para mí siempre es sana cuando se implementa de una forma sana. Lo que veo es el aprovechamiento de la oposición y de personas maliciosas para generar divisiones innecesarias, donde ni siquiera esas ambiciones personales tienen un interés colectivo”, señaló.
Su futuro político después de 2027
Weiss también se refirió a su futuro una vez que concluya su segundo mandato como intendente de Colonia Avellaneda. Reconoció que le gustaría continuar al frente del municipio, aunque la normativa vigente le impide una nueva reelección consecutiva. “Me gustaría estar donde no voy a poder, que es seguir con la gente en el Ejecutivo y trabajando para mi pueblo. Estaré en el lugar que me convoquen”, expresó.
El dirigente no descartó competir por una banca legislativa, ya sea en el Senado provincial por el departamento Paraná o en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. “Si tengo que pelear una senaduría en el departamento y consideran que soy una buena opción, ahí estaré. Si tengo que ocupar una banca de diputado, no hay ningún problema. No me preocupa qué es lo que tenga que ser”, manifestó.
Finalmente, sostuvo que su prioridad será continuar participando de un proyecto político provincial y llamó a reducir las confrontaciones entre los distintos sectores. “Quiero poder ser parte de un proyecto que construya la Entre Ríos que todos buscamos: una Entre Ríos productiva, con desarrollo, con una energía competitiva. Podemos tener diferencias, pensar distinto, pero si no aprendemos a querernos entre nosotros y a dejar un poco el odio, va a ser muy difícil salir adelante”, concluyó Ariel Weiss.