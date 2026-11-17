El diputado nacional Guillermo Michel participó de un encuentro de aproximadamente 500 referentes del peronismo en San Fernando, provincia de Buenos Aires, en el marco del Día de la Militancia Peronista. Durante una entrevista con Elonce, el legislador entrerriano aseguró que el objetivo de la reunión fue avanzar en la conformación de un frente político para competir contra el presidente Javier Milei en las elecciones de 2027.

La convocatoria reunió a dirigentes de distintos sectores del justicialismo para debatir el escenario político y económico del país. Michel sostuvo que la construcción de una nueva mayoría debía concentrarse en las dificultades que atraviesan los trabajadores, los comerciantes y los sectores productivos, antes que en las discusiones internas por candidaturas o cargos.

“Estamos acá para terminar de conformar un frente que le permita a los argentinos ganar la próxima elección, ganarle a Milei. Es necesario por varios motivos. El primero, para volver a pensar en la gente”, expresó el diputado nacional.

Michel planteó la necesidad de recuperar el empleo y la producción

Durante la entrevista, el legislador hizo referencia a la situación económica de Entre Ríos y mencionó distintos casos de empresas que atravesaron dificultades. Entre ellos, señaló el cierre de una fábrica de aberturas y la situación de los comercios de la peatonal de Paraná.

“Siempre me pueden escuchar hablando de números, de cifras, del desempleo, de la falta de trabajo, pero al final del día, atrás de todos esos números hay gente que se queda sin trabajo, que no puede llevar un plato de comida a la casa”, manifestó Michel.

En ese contexto, consideró que los representantes del interior del país debían participar activamente en la elaboración de una propuesta política y económica para las próximas elecciones presidenciales. También sostuvo que el peronismo necesitaba recuperar la capacidad de representar las demandas de los distintos sectores sociales.

“Lo importante es volver a poner en primer lugar a las personas, a los ciudadanos de este país, a pensar en el trabajo, la producción y el empleo”, afirmó. Y agregó: “Nosotros, como miembros del interior profundo de nuestro país, como es Entre Ríos, tenemos que pensar qué podemos aportar para conformar esa nueva mayoría que le gane a Milei las próximas elecciones”.

Críticas al Gobierno nacional y a Rogelio Frigerio

Michel también cuestionó las prioridades políticas del presidente Javier Milei y del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio. En particular, criticó las discusiones sobre posibles modificaciones del sistema electoral y la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Mientras el Gobierno está, como lo vemos también con Frigerio en la provincia, discutiendo de la rosca política, de los cargos, si hay PASO o no, acá estuvimos hablando de la falta de empleo, de cómo se pierden puestos de trabajo”, señaló.

El diputado mencionó además situaciones que, según indicó, afectaban a sectores productivos de Gualeguaychú y Concordia. En ese sentido, vinculó la pérdida de puestos laborales y de mercados comerciales con el ingreso de productos importados. “En mi ciudad, en Gualeguaychú, una fábrica de baterías despidió 100 trabajadores porque los empezaron a importar de China. En Concordia, los productores de citrus pierden mercado porque se están importando naranjas de Egipto”, sostuvo.

Advirtió por el endeudamiento de las familias

La situación de los ingresos familiares ocupó otro tramo de las declaraciones del legislador. Michel consideró que el debate político debía centrarse en el impacto de los aumentos de servicios, alquileres e impuestos sobre los hogares argentinos. “Hoy los problemas de la gente son que no se llega a fin de mes, sube la luz, el gas, el alquiler, los impuestos que pagan todos los días y la gente no puede llegar a fin de mes”, expresó.

El diputado también se refirió a la incertidumbre laboral y a las dificultades de quienes conservan sus empleos, pero enfrentan una pérdida de poder adquisitivo. En ese marco, planteó que el justicialismo debía presentar propuestas para recuperar el consumo, la actividad económica y la producción.

“Tenemos que hablar del sobreendeudamiento de las familias, de la gente que está perdiendo su trabajo y del que lo tiene, tiene miedo de perderlo y no le alcanza para nada la plata”, manifestó.

“En Entre Ríos, Frigerio es Milei”, afirmó Michel

En otro momento de la entrevista, el legislador profundizó sus cuestionamientos hacia la administración provincial y vinculó las políticas del gobernador con las decisiones económicas del Gobierno nacional. “Tenemos que volver a hablar de la gente, de las personas, olvidarnos de la rosca política que estamos viendo hoy en el Gobierno de Milei y Frigerio, porque tienen que tener en claro que en Entre Ríos, Frigerio es Milei”, afirmó.

Michel también cuestionó la agenda política del oficialismo entrerriano y mencionó diferentes problemáticas vinculadas con los servicios públicos, la salud y los salarios estatales.

“Ya se olvidaron de la reforma política de hace un año, ahora van por la suspensión de las PASO. Lo único que les interesa es sostenerse en el poder a cualquier costo. No les preocupa OSER, la situación de la tarifa eléctrica ni el salario de los docentes, les preocupa cómo mantener los cargos”, aseguró.

El peronismo busca construir una alternativa para 2027

La participación de dirigentes de diferentes espacios del justicialismo también abrió el debate sobre la unidad partidaria. Consultado sobre la posibilidad de consolidar acuerdos electorales, Michel aseguró que existía voluntad de trabajar en conjunto para presentar una propuesta de gobierno. “El peronismo va a trabajar unido, pero no por los dirigentes ni por los funcionarios, sino porque la gente necesita dar vuelta a la página en el 2027 para conformar un nuevo gobierno que le dé respuesta a la sociedad, a los jubilados, al productor y al comerciante”, expresó.

El legislador consideró que el desafío del espacio político no debía limitarse a cuestionar las decisiones del oficialismo. En cambio, planteó la necesidad de elaborar un programa que pudiera representar a diferentes sectores de la sociedad y convertirse en una opción electoral competitiva. “Esa es nuestra tarea, volver a ser una alternativa, no únicamente una oposición como hoy es el peronismo. Hay que construir una nueva alternativa que dé vuelta a la página a este Gobierno a partir del año que viene”, sostuvo.

Finalmente, Michel remarcó que el encuentro realizado en San Fernando formó parte de un proceso de diálogo entre dirigentes de distintas provincias, con la mirada puesta en las elecciones nacionales de 2027. “Esa es una tarea de cada uno de nosotros, aportando su granito de arena para presentar la mejor propuesta posible a la gente el año que viene”, concluyó el diputado nacional entrerriano.