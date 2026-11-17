El PRO anunció este martes 17 de noviembre que respaldará la suspensión de las PASO, uno de los puntos centrales de la reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei. La decisión se conoció antes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convocada para las 15.

“Acompañamos la suspensión de las PASO”, expresó el partido en un comunicado. El espacio también se pronunció a favor de incluir Ficha Limpia, una iniciativa que promueve desde hace tiempo.

El PRO avaló, además, eliminar la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. Sobre el resto de la reforma, el partido pidió abrir una discusión que permita construir acuerdos antes de avanzar.

La reunión del PRO de la que participó Frigerio

Mauricio Macri convocó y encabezó el encuentro virtual en el que se definió la postura partidaria. Participaron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, su par de Chubut, Ignacio Torres, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

También estuvieron Cristian Ritondo y Martín Goerling, quienes encabezan los bloques del PRO en Diputados y en el Senado, respectivamente. A la reunión se sumó Fernando de Andreis, diputado nacional y secretario general del partido.

La definición se produjo mientras el espacio de Macri negocia un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. En el Congreso, el PRO cuenta con tres senadores y 12 diputados, cuyos votos pueden incidir en el trámite de la iniciativa.

Del planteo de Goerling a la postura partidaria

El domingo, Goerling había cuestionado la posibilidad de modificar las primarias antes de una elección presidencial. “Si hay que cambiar la ley de PASO hay que hacerlo con seriedad y consenso”, sostuvo entonces.

El respaldo que se anunció este martes fija la posición del partido sobre la suspensión de las primarias. En el espacio señalaron que todavía deben conocer los detalles del texto que el oficialismo prepara para el debate legislativo.

La discusión también alcanza a las colectoras. El último borrador de la reforma electoral contempla que una candidatura presidencial pueda competir con hasta dos listas legislativas nacionales adheridas.

Qué se discutirá en el Senado

Las colectoras habían sido prohibidas durante el gobierno de Mauricio Macri mediante el Decreto 259/2019. Frigerio, entonces ministro del Interior, firmó esa medida junto con el expresidente y el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene previsto retomar el tratamiento de la reforma electoral de Milei este martes. La suspensión de las PASO es el punto que el oficialismo busca hacer avanzar en el Senado.

La reunión de comisión será el primer paso para definir qué versión del proyecto puede llegar al recinto. Si el Senado le da media sanción, el texto deberá pasar a la Cámara de Diputados.