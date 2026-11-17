El Papa León XIV volvió este martes a Roma y en el vuelo de regreso dialogó con el grupo de periodistas acreditados que lo acompañaron durante su visita a Uruguay, Argentina y Perú.

En el diálogo, manifestó su anhelo de que su paso por la Argentina “haya servido para despertar en los corazones de muchas personas” la conciencia de que “no es necesario llegar a odiarnos, ni usar un lenguaje tan violento” y reveló que durante su reunión con Javier Milei en la Casa Rosada lo “animó a tomar más en consideración sobre todo a los más necesitados”, abogó por una “redistribución más equitativa de la riqueza” en el país, y exhortó a los políticos y todos los argentinos a “trabajar juntos para mejorar las condiciones vida del pueblo”.

Una hora después de la partida de Lima concluyendo una gira sudamericana, el Papa se presentó en la parte trasera de la cabina que ocupaban unos 80 periodistas. Lucía de buen semblante luego de once extenuantes días de una gira que inició apenas tres semanas después de que le extirparan el lóbulo inferior del pulmón derecho por un tumor maligno.

En el inicio, ante un señalamiento de un periodista uruguayo sobre la resistencia que evidenció en el viaje tras la operación dijo que él está sorprendido como los demás después de una intervención “un poquito significativa”. Aunque reconoció que todavía no está “al cien por ciento”. Pero señaló que el viaje estaba programado y que “gracias a la ayuda de Dios, de las oraciones que llegaron de todo el mundo porque creo en la fuerza de la oración, de los médicos y de una cierta determinación que tengo fue posible”.

Conferencia de prensa del Papa en el vuelo de regreso a Roma tras su gira por Sudamérica

Con respecto al entusiasmo con el que fue recibido en Perú, incluyó un toque de humor al hacer referencia al decenario -una pequeña pulsera que representa la decena del rezo del rosario- que le lastimó un ojo. “El cariño de los peruanos fue tal que incluso la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, son cosas que uno lleva en el corazón, pero quizás también en el ojo, pero que marcan la vida de uno, que dicen que de verdad aquí hay entusiasmo, que aquí hay profunda fe”, dijo.

Luego fue el turno de tres periodistas argentinos, el primero le preguntó por su reunión con el presidente y las razones de por qué Francisco no visitó su país. Optó por empezar respondiendo el segundo interrogante diciendo que lo desconocía, más allá de haber sido un colaborador suyo en los últimos años un alto funcionario de la Santa Sede. “Dejo la respuesta al misterio de la vida eterna así se lo preguntamos a él”, dijo con una sonrisa.

En cuanto a la relación con Milei aludió ante todo al vínculo de Francisco con el presidente y afirmó que “ellos, si bien representaban líneas muy distintas, sin embargo se llevaban aparentemente muy bien”. En su caso, recordó que lo recibió el año pasado en el Vaticano y pidió no hacer una lectura política de la relación. “El mensaje que quiero llevar -aclaró- no es político y, aunque hay algunos tratan de forzarme en algunos países hacia derecha o izquierda, a la crítica o la no critica, yo hablo de la magnífica humanidad”.

“De eso hablé con el señor presidente Milei, del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, dijo. “Hablamos de cuestiones de economía, de algunas de las dificultades que el país estaba atravesando cuando él empezó (su mandato) , etcétera", aseveró. Y si bien no lo dijo explícitamente acerca de la coincidencia en la oposición al aborto y de hacerlo de modo conjunto. “Sobre todo -destacó- hubo una mutua comprensión sobre el valor de la vida, del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso”.

Luego de decir que “por ahí fue nuestra conversación”, destacó la actitud del presidente tanto a su arribo al país como en su partida. “Ustedes lo vieron, sea en la llegada, sea en la despedida, había una apertura en él a escuchar este mensaje y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”, subrayó.

Al ser consultado acerca del clima de confrontación y la famosa grieta en el país, León XIV consideró que “todos nos estamos dando cuenta de cómo nos hemos dejado llevar por algoritmos y una polarización que no es casual, que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada”.

“Creo, dicho esto entre paréntesis, que ustedes tienen un papel muy grande en ayudar a todos a superar la polarización y a mostrar lo que se vivió estos días, que todos, de derecha o de izquierda, estuvieron en la calle celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política”, afirmó.

Afirmó creer mucho en el mensaje de Jesucristo “de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos que las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio, esa polarización”.

“Me gustaría pensar -añadió- que la visita sirvió para despertar en los corazones de muchas personas la conciencia de que podemos cambiar el chip, pensar de otra forma, que si bien habrá diferencias de opinión, no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos”.

Con respecto a las recurrentes crisis económica que a lo largo de las últimas décadas empobrecieron a la Argentina y el ajuste del Gobierno como camino para empezar a ordenar a economía, el periodista Sergio Rubin, de Clarín, dio cuenta que el Papa dijo que no quería hablar en términos económicos, ni de las cuestiones internacionales -en aparente alusión a la deuda externa- que contribuyeron a ese peso tan fuerte sobre el país que causa tantos problemas en la clase media y ni hablar en los más pobres”.

“Creo que ahí también tenemos que animar a todos, al pueblo, a los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir el país y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo”, consideró.

Tras señalar que “en algunos casos eso incluye la cooperación internacional, la búsqueda de soluciones a aquellas dificultades que están causando un conflicto o el efecto económico en los pueblos", enfatizó que "todos tenemos que mirar al bien común”.

También destacó la importancia de las pymes en la creación de empleo. “Muchas veces las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo, para digamos fortalecer un poco esa posibilidad de clase media”, dijo.

No obstante, calificó como “muy importante animar” sobre todo a los que tienen más recursos económicos a “buscar valores para el bien de todos, a trabajar en un mundo donde siempre menos tienen más” y a avanzar en una mejor distribución.

En ese sentido, dijo que uno de los mensajes de la Doctrina Social de la Iglesia es “cómo redistribuir en una forma un poco más equitativa para que no se reduzca y hasta elimine la clase media y se fortalezca la clase obrera”.