Un fuerte temporal en San Salvador provocó voladuras de techos, caída de árboles y postes, además de importantes daños materiales durante la noche del lunes, cerca de la medianoche. El fenómeno se desarrolló en pocos minutos, pero afectó distintos sectores de la ciudad entrerriana, donde Bomberos Voluntarios, personal policial y trabajadores municipales desplegaron tareas de asistencia y prevención.

Las intensas ráfagas ocasionaron daños en viviendas particulares, instalaciones deportivas y espacios públicos, publicó Mercurio Noticias. Entre los casos reportados se encontró una casa ubicada en la intersección de Lorenzo Torrez y José Hernández, en la zona norte de San Salvador, que sufrió la voladura de su techo.

También se registraron daños similares en inmediaciones del Predio del Arroz y en el barrio Lourdes, sobre Diagonal Malarín. Las autoridades continuaban con el relevamiento para determinar la cantidad total de inmuebles afectados.

El temporal provocó destrozos en el Albergue Deportivo

Uno de los lugares afectados por el fenómeno fue el Albergue Deportivo de San Salvador, donde se reportaron múltiples destrozos como consecuencia de las fuertes ráfagas.

Además, durante la noche se registraron árboles y postes derribados en distintos puntos de la ciudad, lo que generó situaciones de riesgo para quienes circulaban por la vía pública.

La posible presencia de cables del tendido eléctrico sobre calles y veredas motivó recomendaciones especiales de prevención.

Hasta el momento, no se había informado oficialmente sobre personas lesionadas como consecuencia del temporal.

Defensa Civil pidió a los vecinos permanecer en lugares seguros

Ante los daños registrados y la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas, Defensa Civil difundió una serie de recomendaciones para la población.

El organismo solicitó que las familias que hubieran sufrido voladuras de techos u otros daños materiales permanecieran en sectores seguros y evitaran exponerse a nuevos riesgos.

También recomendó no salir de las viviendas salvo que fuera estrictamente necesario, especialmente por los peligros asociados a la oscuridad, los árboles caídos y las posibles instalaciones eléctricas dañadas.

Las autoridades insistieron en la necesidad de extremar las precauciones y evitar acercarse a postes o cables derribados.

Temporal en San Salvador (fuente Mercurio Noticias)

Bomberos, Policía y Municipio trabajan en las zonas afectadas

Tras el paso de las ráfagas, Bomberos Voluntarios de San Salvador, la Jefatura Departamental de Policía y la Municipalidad comenzaron a trabajar de manera coordinada para atender las emergencias.

Los equipos desplegaron tareas de asistencia a las familias afectadas, evaluación de daños y atención de situaciones que representaban riesgos para la comunidad.

El operativo se desarrolló mientras San Salvador permanecía bajo alerta por tormentas, ante la posibilidad de nuevas condiciones meteorológicas adversas.

El relevamiento continuaba durante las primeras horas del martes y no se descartaba que surgieran nuevos reportes de daños en viviendas, instalaciones y espacios públicos.