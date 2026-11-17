Este martes se reanuda la paritaria estatal en Entre Ríos, luego de que los gremios ATE y UPCN consideraran insuficiente la primera propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial. El encuentro fue convocado para las 8:30 en la Secretaría de Trabajo, donde las partes retomarán las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo.

Durante la reunión anterior, el Ejecutivo provincial ofreció un incremento salarial del 4% para los trabajadores del escalafón general, calculado sobre los haberes de octubre de 2026. La propuesta también contempló aplicar el mismo porcentaje al salario mínimo de los escalafones general y de enfermería, así como a las asignaciones familiares y sus respectivos tramos.

Sin embargo, las organizaciones sindicales manifestaron su disconformidad con el ofrecimiento y solicitaron una mejora que permitiera recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos. Además, reclamaron respuestas a distintas cuestiones laborales que habían sido planteadas al inicio de las negociaciones.

ATE reclamó una mejora salarial y respuestas a 20 puntos

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que la propuesta del Gobierno debía contemplar una recuperación real de los ingresos de los trabajadores, además de atender los reclamos presentados por la organización.

El sindicato recordó que había elevado un documento con 20 puntos vinculados con distintas problemáticas laborales, sobre los cuales esperaba obtener respuestas concretas durante la negociación.

“Es necesario abordar integralmente las problemáticas laborales, reconocer derechos y construir respuestas concretas. Vamos a seguir reclamando una propuesta que contemple las necesidades de las y los trabajadores estatales”, expresaron desde ATE.

La organización sostuvo que el debate paritario no debía limitarse exclusivamente a los porcentajes de incremento salarial, sino que también tenía que incluir las condiciones laborales y otros derechos de los empleados públicos provinciales.

UPCN cuestionó la modalidad de negociación

Por su parte, la secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, había expresado cuestionamientos sobre los tiempos de convocatoria y la presentación de las propuestas salariales.

“Tenemos que honrar esta paritaria, no podemos seguir teniendo esta mecánica de llamar a último momento y después plantear la propuesta salarial para liquidar”, manifestó la dirigente sindical durante la semana anterior.

Desde UPCN también habían solicitado que el Gobierno brindara respuestas a cuestiones que excedían la discusión salarial y que formaban parte de los planteos realizados por el gremio.

La negociación también incluirá los reclamos laborales planteados por ATE y UPCN, que solicitaron respuestas del Ejecutivo provincial junto con una mejora de los ingresos de los trabajadores.

El gobierno provincial otorgará por decreto el aumento salarial docente

Vale recordar que en el marco de la negociación con los docentes, el gobierno confirmó ayer que la mejora salarial para los maestros, con un piso de un millón de pesos, que fuera rechazada por gremios, se implementará por decreto a partir del mes de noviembre, garantizando así que el sector educativo no deba esperar más tiempo para comenzar a percibir las mejoras remunerativas.

La propuesta contempla la elevación del salario mínimo a un millón de pesos y un monto especial destinado a educadores con más de 10 años de antigüedad, con el propósito de corregir los desequilibrios históricos en la escala de remuneraciones. Además, se incluye un aumento general del 4 por ciento y una suba en los componentes del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad, los cuales alcanzan montos diferenciados según la jornada laboral.