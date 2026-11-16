El presidente Javier Milei defendió su programa económico durante una cena empresarial y aseguró que el crecimiento llegará mediante la reducción del gasto público, la desregulación y la baja de impuestos. Además, anticipó nuevas reformas y prometió eliminar las retenciones al agro hacia 2031.
El presidente Javier Milei afirmó que Argentina está sentando las bases de un siglo de oro durante un discurso que brindó este lunes en la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), realizada en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Allí defendió su política económica, cuestionó las propuestas de devaluación y anticipó una nueva etapa de reformas si consigue la reelección en 2027.
El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Durante su exposición, centrada en el crecimiento económico, sostuvo que el país debía superar las discusiones sobre la coyuntura para avanzar hacia transformaciones estructurales.
“La Argentina está sentando las bases de un siglo de oro”, aseguró. Luego agregó: “Hoy hay discusiones que valen la pena, porque el progreso solo se logra con crecimiento económico”.
Milei defendió la desregulación y la baja de impuestos
Al analizar la situación económica, Milei sostuvo que los problemas de crecimiento estaban vinculados principalmente con las restricciones de oferta y cuestionó a los economistas que proponen estimular la demanda.
“La contracción de oferta no se trabaja con expansión de demanda: se trabaja desregulando y bajando impuestos”, expresó. También rechazó una eventual devaluación y afirmó que esa medida provocaría una contracción tanto de la oferta como de la demanda.
En ese contexto, elogió la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, y planteó que su administración buscaba devolver recursos al sector privado. “La idea es devolverles para el año 2031 quinientos mil millones de dólares, es decir, lo mismo que tenemos de deuda”, señaló.
Riesgo país y críticas a la oposición
El Presidente también vinculó la reducción del riesgo país con el equilibrio fiscal y la confianza en la continuidad de su programa económico. Según su interpretación, el historial financiero argentino condiciona las tasas de interés. “Hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país”, manifestó, en una referencia crítica a sus adversarios políticos.
Milei sostuvo que los ciudadanos deberán elegir entre dos modelos políticos y económicos. En ese sentido, contrapuso lo que denominó el partido del Estado con su propuesta basada en la libertad económica.
Prometió reformas más profundas si es reelegido
De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el mandatario anticipó que su espacio prepara un nuevo paquete de transformaciones que buscaría implementar si consigue otro mandato.
“Se viene un movimiento reformista mucho más profundo que el que hemos llevado hasta ahora”, afirmó. Además, planteó como escenario una victoria en primera vuelta que le permitiera ampliar la representación legislativa de su fuerza.
En materia tributaria, ratificó su intención de continuar reduciendo el gasto público para avanzar con nuevas rebajas impositivas. También adelantó que su objetivo es eliminar las retenciones al sector agropecuario hacia 2031.
El mensaje de Milei a los empresarios
En el tramo final, el Presidente destacó el papel de la inversión privada en el crecimiento económico y convocó a los empresarios a desarrollar actividades que permitan ofrecer mejores productos y servicios. “La clave es tener empresarios que se la jueguen, que vean qué problemas le pueden resolver a la gente”, sostuvo.
Finalmente, expresó: “Los invito a que sean benefactores sociales ganando mucho dinero, porque eso es lo que crea prosperidad”.