En Argentina, 4.060 personas murieron en siniestros viales durante 2025, según datos preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), publicados en abril de 2026. La cifra representó un promedio de más de 11 fallecimientos diarios y volvió a poner en evidencia la importancia de la prevención, en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, conmemorado el tercer domingo de noviembre.

La jornada, que este año se recordó este domingo, tuvo como objetivo homenajear a las personas fallecidas, acompañar a quienes sufrieron lesiones y a sus familias, y promover medidas que permitan evitar nuevas tragedias en calles y rutas.

De acuerdo con el informe difundido por la Agencia Noticias Argentinas, el 46% de las víctimas fatales cuyo tipo de usuario pudo identificarse circulaba en motocicleta, mientras que el 43% de las personas fallecidas con edad registrada tenía entre 15 y 34 años. Los datos reflejaron la incidencia de los siniestros sobre los motociclistas y la población joven.

Las conductas cotidianas que aumentan los riesgos

Más allá de las estadísticas, especialistas en seguridad vial advirtieron que numerosas prácticas peligrosas continúan naturalizadas entre conductores y pasajeros.

Entre ellas mencionaron el traslado de niños sin sistemas de retención adecuados, la falta de uso del cinturón de seguridad, las distracciones provocadas por teléfonos celulares y la conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

"Seguimos viendo niños que viajan sin la protección adecuada, pasajeros que no utilizan el cinturón de seguridad en los asientos traseros y conductores que se distraen con el celular. Son situaciones que muchas veces naturalizamos porque forman parte de nuestra vida cotidiana, pero que pueden tener consecuencias irreversibles", destacó Ailín Catalá, especialista en comunicación en salud.

La profesional remarcó que la prevención también requiere modificar la percepción social sobre estas prácticas.

"Desde la comunicación en salud tenemos el desafío de hacer visibles estos riesgos, generar conciencia y contribuir a modificar conductas que pueden poner en peligro la vida", añadió.

La importancia del cinturón y las sillitas infantiles

Uno de los aspectos centrales de la prevención es la seguridad de los niños que viajan en automóviles.

Llevarlos en brazos, permitir que circulen sin cinturón o prescindir de los sistemas de retención infantil durante recorridos cortos puede exponerlos a lesiones graves ante una frenada brusca o una colisión.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso correcto de sistemas de retención infantil puede reducir hasta un 71% el riesgo de muerte en niños.

Estos dispositivos deben seleccionarse de acuerdo con las características físicas de cada menor y cumplir con los requisitos de seguridad correspondientes.

El cinturón de seguridad también constituye una herramienta fundamental. De acuerdo con la OMS, su utilización puede reducir hasta un 50% el riesgo de muerte entre los ocupantes de un vehículo.

La recomendación alcanza a todos los pasajeros, incluidos quienes viajan en los asientos traseros, independientemente de la distancia del recorrido.

Los trayectos cortos también representan riesgos

Catalá advirtió que muchas personas relacionan los siniestros graves exclusivamente con los viajes por rutas o los desplazamientos a altas velocidades.

Sin embargo, explicó que la familiaridad con determinados recorridos puede llevar a descuidar medidas básicas de protección.

"Muchas veces asociamos el peligro con los viajes largos, las rutas o las altas velocidades, pero también estamos expuestos en los recorridos que hacemos todos los días", señaló.

Y agregó: "Ningún trayecto es tan corto como para prescindir de una medida de seguridad que puede salvarnos la vida".

El uso del celular y el consumo de alcohol al conducir

Las distracciones al volante constituyen otro de los factores de riesgo señalados por los especialistas.

Revisar una notificación, responder mensajes o manipular el GPS puede provocar que el conductor pierda de vista lo que ocurre a su alrededor durante segundos decisivos.

Según la OMS, quienes utilizan el celular mientras conducen tienen aproximadamente cuatro veces más probabilidades de involucrarse en una colisión.

A este riesgo se suma el consumo de alcohol y determinadas sustancias o medicamentos que pueden afectar la capacidad de reacción.

"Es fundamental que quienes conducen sean conscientes de los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol, sedantes o medicamentos psicotrópicos", señaló Elena Zevallos, directora médica nacional de Ospedyc.

La profesional explicó que estas sustancias pueden alterar los reflejos, los tiempos de respuesta y la capacidad de calcular distancias ante situaciones imprevistas.

Las consecuencias de los siniestros viales en las familias

Los especialistas también remarcaron que el impacto de los siniestros no se limita a las víctimas fatales.

Quienes sobreviven pueden sufrir traumatismos craneoencefálicos, lesiones de columna, discapacidades permanentes y secuelas físicas o emocionales que requieren tratamientos prolongados.

Estas situaciones también afectan a las familias, que deben afrontar procesos de rehabilitación, reorganizar sus rutinas y asumir nuevas responsabilidades de cuidado.

Desde una perspectiva sanitaria, la seguridad vial constituye un problema de salud pública que requiere educación, controles efectivos, infraestructura adecuada y políticas de prevención.

Entre las principales medidas recomendadas se encuentran utilizar siempre el cinturón de seguridad, garantizar el uso de sistemas de retención infantil, llevar casco correctamente ajustado al circular en moto, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones y no conducir bajo los efectos del alcohol.

"Detrás de cada víctima hay personas, familias y proyectos de vida que cambian para siempre. Recordarlas también implica preguntarnos qué podemos hacer para que estas situaciones no vuelvan a repetirse", concluyó Catalá.