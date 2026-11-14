Un joven chocó y arrastró a un motociclista, huyó y un testigo lo convenció de regresar: tenía 1,99 de alcohol

Un choque entre un auto y una moto ocurrió este sábado, alrededor de las 10:15, en la intersección de calles Panamá y Bertozzi, en la zona de la Costanera Alta de Paraná. El motociclista, de 56 años, fue embestido y arrastrado varios metros por un Peugeot 208 negro, cuyo conductor se retiró inicialmente del lugar. Posteriormente, se constató que el automovilista tenía 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

El comisario principal Hugo Paniagua, jefe de la Comisaría Primera, brindó detalles del episodio en diálogo con Elonce y explicó cómo se produjo la colisión, qué ocurrió con el conductor que se había retirado y cuál fue el estado de salud del motociclista.

"Fuimos comisionados por la sala del 911 a un accidente de tránsito ocurrido en Panamá y Bertozzi, donde había colisionado un auto con una moto. Nos informaron que el motociclista estaba lesionado y que el conductor del automóvil se había dado a la fuga", relató Paniagua.

Cómo ocurrió el choque y qué lesiones sufrió el motociclista

Según detalló el funcionario policial, el motociclista circulaba por calle Bertozzi y realizó una maniobra para incorporarse a Panamá, en dirección este. En esas circunstancias, fue impactado por el Peugeot 208 negro, que transitaba por Panamá en sentido oeste-este.

"El conductor del motovehículo venía circulando por Bertozzi, dobló hacia Panamá y fue colisionado por el auto que circulaba por Panamá en sentido oeste-este. Lo impactó en la parte trasera y lo arrastró un par de metros, hasta que el motociclista fue despedido", explicó el comisario.

Tras el impacto, se solicitó la intervención de los servicios de emergencia, que asistieron al hombre y lo trasladaron al hospital San Martín. Paniagua confirmó que el motociclista llevaba casco protector y circulaba solo.

En relación con su estado de salud, el jefe policial precisó: "En primera instancia presentaba mucho dolor en la cintura y en la espalda, además de varios raspones y escoriaciones en el brazo derecho".

El funcionario confirmó que, pese a las características del accidente, las lesiones fueron leves y el hombre recibió el alta médica. "Tuvo suerte porque, por lo que se vio en el accidente, fue arrastrado varios metros por el auto. Afortunadamente, resultó con lesiones leves y ya fue dado de alta del hospital San Martín", señaló.

Un testigo siguió al automovilista y consiguió que regresara

Uno de los aspectos particulares del siniestro fue la intervención de otro motociclista que presenció el choque y decidió seguir al auto cuando su conductor se retiró del lugar.

"Justo cuando ocurrió el accidente, detrás del motovehículo venía otra moto. Su conductor observó la situación y, al ver que el Peugeot 208 se daba a la fuga, comenzó a seguirlo", relató Paniagua.

El seguimiento continuó hasta la intersección de calles Mendoza y Laprida, donde el testigo logró dialogar con los ocupantes del auto.

"Dialogaron en esa intersección y lo hizo reaccionar. A raíz de eso, volvió al lugar donde se encontraba el motociclista", explicó el comisario.

El funcionario aclaró que se trató de un particular que había presenciado el siniestro y que, por iniciativa propia, decidió seguir al vehículo. Minutos después de la llegada de la Policía, el Peugeot 208 regresó al lugar del accidente.

El conductor tenía 1,99 de alcohol en sangre y le retuvieron el vehículo

Durante la intervención policial, los efectivos advirtieron que el conductor del automóvil presentaba signos compatibles con el consumo de bebidas alcohólicas.

"El conductor emanaba un fuerte aliento a alcohol, por lo que se dio intervención al personal de Tránsito Municipal. Le realizaron el control de alcoholemia y arrojó un resultado positivo de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre", confirmó Paniagua.

Ante esta situación, los inspectores municipales labraron el acta de infracción correspondiente y dispusieron la retención de la licencia de conducir y del Peugeot 208 involucrado.

El jefe de Comisaría Primera identificó al conductor como un joven de 23 años, oriundo de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. También indicó que viajaba acompañado por otro hombre procedente de la misma localidad.

Accidente de tránsito en calles Panamá y Bertozzi, un lesionado

Respecto de las circunstancias del choque, Paniagua señaló que los ocupantes del auto manifestaron que circulaban por la derecha y consideraban que tenían prioridad de paso.

"Por causas que se tratan de establecer, seguramente después se determinará quién fue el responsable y quién no", expresó el funcionario.

De esta manera, la Policía dejó constancia de las circunstancias del siniestro, mientras que el personal municipal intervino por la alcoholemia positiva. La determinación de las responsabilidades por la colisión quedó sujeta a las actuaciones correspondientes.