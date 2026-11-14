Tres allanamientos por narcomenudeo: dos detenidos y más de 600 gramos de cannabis

La Policía de Entre Ríos realizó tres allanamientos simultáneos en Gobernador Mansilla. Secuestraron cannabis, un automóvil, celulares y elementos vinculados a la investigación. Dos hombres quedaron detenidos y una mujer fue identificada.
Tres allanamientos simultáneos por narcomenudeo en Gobernador Mansilla, departamento Tala, terminaron con dos hombres detenidos, una mujer identificada y el secuestro de más de 600 gramos de cannabis, además de un automóvil, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. Los procedimientos fueron realizados por la Policía de Entre Ríos durante la tarde y noche del viernes 13 de noviembre.
Los operativos se desarrollaron entre las 18:50 y las 22:18, en el marco de una investigación llevada adelante por la División Drogas Peligrosas de Rosario del Tala por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo.
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías de Rosario del Tala, a cargo de la jueza Silvina G. Cabrera, con intervención de la fiscal Laila Taleb.
Qué secuestraron durante los allanamientos
Como resultado de las requisas, los efectivos incautaron 434,3 gramos de flores de cannabis, distribuidos en tres frascos y otra presentación, además de 165 gramos de plantas de cannabis sativa y 1,7 gramos de restos de marihuana encontrados en una lata.
En total, el material vegetal de cannabis informado alcanzó los 601 gramos. También se secuestró una tijera metálica que contenía restos de cocaína.
Entre los elementos incautados figuraron dos teléfonos celulares, una balanza digital, recortes de nylon, un frasco de vidrio con restos de marihuana y una tarjeta de memoria de cámara.
Además, los investigadores procedieron al secuestro de un automóvil Volkswagen Bora, que quedó incorporado a las actuaciones judiciales.
Dos hombres detenidos y una mujer identificada
Durante los procedimientos, dos hombres fueron detenidos y quedaron incomunicados, mientras que una mujer fue identificada en relación con la causa.
Las autoridades no informaron las edades de los involucrados ni precisaron las responsabilidades que se investigaban respecto de cada uno.
Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones y determinar su posible vinculación con la comercialización de estupefacientes.
Participaron efectivos de tres departamentos
El operativo contó con la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas de Rosario del Tala y el apoyo de otras divisiones especializadas y Guardias Especiales de las Jefaturas Departamentales de Nogoyá, Gualeguay y Tala.
El despliegue conjunto permitió ejecutar los tres allanamientos de manera simultánea, con recursos humanos y logísticos de las distintas dependencias policiales.
Desde la Policía de Entre Ríos destacaron que la coordinación entre las unidades especializadas permitió avanzar con la investigación por presunto narcomenudeo.
La causa continuó bajo intervención de la Fiscalía y el Juzgado de Garantías de Rosario del Tala, mientras se analizaban los elementos incautados durante los procedimientos.