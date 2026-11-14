Un camionero se arrojó del vehículo en movimiento tras quedarse sin frenos y resultó herido

Un camionero se arrojó de su vehículo en movimiento.

Un camionero resultó herido tras arrojarse de su vehículo en movimiento al quedarse sin frenos mientras circulaba por la Ruta Provincial 5, a la altura de La Serranita, en Córdoba. El episodio ocurrió este viernes por la tarde, cuando el conductor advirtió un desperfecto mecánico y decidió saltar de la cabina para evitar permanecer en el rodado.

Según informó la Policía de Córdoba, el hombre conducía un camión Ford Cargo 1722 cuando detectó una falla en el sistema de frenos, en inmediaciones de una rotonda. Ante la imposibilidad de detener la marcha, se arrojó del vehículo mientras este continuaba avanzando.

Tras la maniobra, el camión siguió su trayectoria sin conductor hasta impactar violentamente contra un cerro. Como consecuencia del choque, la cabina sufrió daños totales, informó Cadena3.

El camionero fue trasladado al hospital

El conductor sufrió traumatismos en un tobillo y escoriaciones en distintas partes del cuerpo producto de la caída sobre la calzada.

Un servicio de emergencias acudió al lugar para asistirlo y posteriormente dispuso su traslado al Hospital Arturo U. Illia de Alta Gracia, donde recibió atención médica.