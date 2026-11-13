Quiénes son los detenidos en Entre Ríos por la fuga de Leonardo Bertulazzi y qué encontraron en su poder

Fuga de Leonardo Bertulazzi: quiénes son los detenidos en Entre Ríos.

La fuga de Leonardo Bertulazzi sumó un nuevo capítulo con la detención de dos personas en Entre Ríos, sospechadas de haber colaborado con el escape del ciudadano italiano de 74 años, condenado en su país por delitos vinculados con la organización Brigadas Rojas. Los investigadores identificaron a los arrestados como Marcos Enrique González Rodríguez, de nacionalidad uruguaya, y su pareja, Ethel Villalta de Rodríguez, oriunda de El Salvador.

Ambos fueron interceptados durante la tarde del jueves en el paso fronterizo internacional que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, Uruguay. El procedimiento se concretó cuando se disponían a abandonar Argentina y estuvo a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Gualeguaychú de la Policía Federal Argentina.

Según publicó Clarín, los investigadores sospechan que la pareja mantenía un vínculo cercano con Bertulazzi y que podría haber participado en la organización previa de su fuga. "Militantes de izquierda quienes tenían mucha relación con el fugado. Se cree que podrían haber ayudado en la logística previa a la fuga", indicó una fuente vinculada con la investigación.

(Clarín)

Cómo fueron detenidos en la frontera de Entre Ríos

La captura fue posible después de que la Dirección Nacional de Migraciones recibiera una alerta sobre personas vinculadas con el italiano. Los investigadores habían solicitado especial atención en los pasos fronterizos con Uruguay, ante la posibilidad de que colaboradores del prófugo intentaran salir del país.

Cuando González Rodríguez y Villalta de Rodríguez llegaron al cruce internacional, fueron identificados y requisados por disposición de la jueza federal María Servini, quien interviene en la investigación. La pareja circulaba en un automóvil Suzuki Dzire con patente uruguaya.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron numerosos elementos que podrían aportar información sobre los movimientos de los sospechosos y sus posibles contactos con Bertulazzi. Entre ellos había seis teléfonos celulares, dos computadoras, ocho dispositivos de almacenamiento USB y cinco discos externos.

Marcos Enrique González Rodríguez (Clarín)

Documentos y dinero de distintos países

Los efectivos también encontraron ocho documentos a nombre de Rodríguez González y otros diez vinculados con el apellido de la mujer. Además, incautaron cinco tarjetas bancarias que serán analizadas en el marco de la investigación judicial.

En cuanto al dinero, la pareja llevaba 3.440 dólares, 279.000 pesos argentinos, 5.500 pesos uruguayos, 100 coronas suecas, 120 pesos mexicanos, 160 quetzales guatemaltecos y 90 euros. La diversidad de monedas quedó incorporada al expediente como parte de los elementos secuestrados.

Los investigadores procuran determinar si estos recursos y documentos guardan alguna relación con la fuga del italiano. Hasta el momento, la información difundida no permite establecer que el dinero haya sido utilizado para financiar el escape.

Ethel Villalta de Rodríguez (Clarín)

El hallazgo en un celular que llamó la atención

Una vez finalizadas las requisas, intervino el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, que realizó un análisis preliminar remoto de los dispositivos electrónicos incautados.

Uno de los principales hallazgos surgió del teléfono de Villalta de Rodríguez, donde los especialistas detectaron la aplicación de mensajería cifrada Signal. Allí encontraron un grupo identificado como "BLA", integrado por 17 personas, entre las cuales figuraba un contacto registrado como "Leonardo".

Según trascendió, en las conversaciones recuperadas durante el primer análisis aparecieron referencias al proceso de extradición de Bertulazzi. Los investigadores intentan establecer quiénes integraban el grupo y si existieron comunicaciones relacionadas con la planificación del escape.

(Clarín)

El vínculo previo entre el detenido y Bertulazzi

González Rodríguez ya era conocido por los investigadores del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), debido a su relación con el ciudadano italiano. De acuerdo con las fuentes consultadas por Clarín, ambos mantenían contacto frecuente.

En agosto de 2024, cuando Bertulazzi fue detenido en su departamento de Defensa 649, en Buenos Aires, el ciudadano uruguayo fue señalado por presuntamente realizar maniobras destinadas a distraer a los policías y demorar el procedimiento.

Además, su nombre figuraba en los registros de visitas de la División Alcaldía del Anexo de Cavia, donde el italiano permaneció detenido antes de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Según la investigación, González Rodríguez lo visitó en varias oportunidades.

Cómo escapó el italiano de su prisión domiciliaria

Bertulazzi escapó el 10 de noviembre de un departamento ubicado en el barrio porteño de Monserrat, donde cumplía prisión domiciliaria mientras avanzaba el proceso para su extradición a Italia.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, utilizó un arnés para descender cinco pisos por el exterior del edificio y logró evadir la custodia policial. La maniobra quedó registrada por cámaras de seguridad.

El italiano había sido condenado a 27 años de prisión por delitos cometidos entre finales de la década de 1970 y principios de 1980, relacionados con su participación en Brigadas Rojas.

La extradición que estaba prevista para esta semana

Su abogado, Rodolfo Yanzón, aseguró que el traslado a Italia estaba previsto para el jueves, apenas dos días después de la fuga, aunque todavía no existía un acuerdo definitivo entre ambos países sobre las condiciones del operativo.

"La decisión que tomó fue desesperada, prevaleció la libertad a su estado de salud", manifestó el defensor, quien sostuvo que Bertulazzi había sufrido tres accidentes cerebrovasculares y presentaba dificultades motrices.

Mientras continúa la búsqueda del prófugo, la Justicia analiza los elementos secuestrados en Entre Ríos para determinar el grado de participación de los dos detenidos. La investigación busca reconstruir la logística del escape y establecer si existieron otros colaboradores.