Los 10 SUV más vendidos en Argentina: cuáles son y cuánto cuestan en noviembre

Los SUV concentraron el 45% de los patentamientos de vehículos durante octubre y se consolidaron como el segmento más elegido. Ford Territory lideró las ventas, seguido por Toyota Yaris Cross y Corolla Cross. Los precios de los modelos más populares parten desde los $38,6 millones.
Los SUV más vendidos en Argentina concentraron buena parte de las operaciones del mercado automotor durante octubre de 2026. Según los últimos datos de patentamientos, esta categoría representó el 45% de las ventas de vehículos nuevos, consolidándose como la opción preferida por los compradores frente a los automóviles tradicionales y las pickups.
La variedad de tamaños, motorizaciones y precios permite encontrar alternativas compactas, medianas y de mayor equipamiento, aunque los valores dependen de cada versión.
De acuerdo con un relevamiento publicado por Infobae, los automóviles convencionales representaron el 23,9% de los patentamientos de octubre, mientras que las pickups alcanzaron el 23,8%. Los furgones y las vans, por su parte, concentraron el 3,3% del mercado.
Cuáles fueron los SUV más vendidos en octubre
El Ford Territory encabezó el ranking con 1.791 unidades patentadas. Este SUV mediano, importado desde China, ofrece versiones nafteras e híbridas. De las unidades comercializadas durante octubre, 1.076 correspondieron a motorizaciones híbridas. Su precio oscila entre $48.861.930 y $62.226.700.
En segundo lugar apareció el Toyota Yaris Cross, con 1.256 patentamientos. Fabricado en Brasil, cuenta con cinco versiones, dos de ellas híbridas. Sus valores van desde $41.464.000 hasta $54.020.000, según el equipamiento seleccionado.
El tercer puesto fue para el Toyota Corolla Cross, que registró 1.062 unidades. También producido en Brasil, ofrece seis versiones, incluidas dos híbridas. Sus precios se ubican entre $51.918.000 y $64.083.000.
Los modelos compactos que completan el ranking
El Volkswagen Tera ocupó el cuarto lugar con 1.005 unidades patentadas. Este SUV compacto brasileño se comercializa en cuatro versiones nafteras y presenta precios que van desde $38.625.400 hasta $49.126.350, convirtiéndose en el modelo más accesible del listado.
En quinta posición quedó el Chevrolet Tracker, con 953 unidades. Se fabrica tanto en Argentina como en Brasil y cuenta con cuatro versiones equipadas con motor turbo. Sus precios oscilan entre $41.436.900 y $51.914.900.
El Renault Kardian alcanzó el sexto puesto con 842 patentamientos. Fabricado en Brasil, ofrece cuatro configuraciones y una versión de entrada con transmisión manual. Su rango de precios va desde $41.040.000 hasta $50.660.000.
Peugeot, Baic y Jeep entre los más elegidos
El Peugeot 2008 se ubicó séptimo con 706 unidades. Producido en la planta bonaerense de El Palomar, ofrece tres versiones y cuesta entre $51.610.000 y $59.620.000.
En octavo lugar apareció el Baic BJ30, con 571 patentamientos. Este SUV chino de motorización híbrida se comercializa con tracción simple o integral y presenta precios de entre 35.800 y 39.500 dólares.
El Jeep Compass registró 462 unidades y ocupó el noveno puesto, con valores entre $67.750.000 y $84.260.000. Finalmente, el Jeep Renegade cerró el listado con 448 vehículos patentados y precios desde $55.140.000 hasta $66.520.000.
El crecimiento de los vehículos híbridos
Uno de los aspectos destacados del mercado es la participación de las versiones híbridas. Ford Territory, Toyota Yaris Cross y Corolla Cross registraron una proporción importante de patentamientos correspondientes a estas motorizaciones.
En el acumulado de los primeros diez meses de 2026, Territory alcanzó 17.634 unidades, seguido por Volkswagen Tera, con 12.797, y Chevrolet Tracker, con 11.582.
Los datos reflejan el predominio de los SUV en el mercado argentino, con una oferta cada vez más diversificada. Los precios corresponden a los valores informados para noviembre y pueden variar según concesionaria, disponibilidad y versión.