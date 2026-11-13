Fuerte explosión en Buenos Aires: hubo heridos y evacuaciones durante una reparación de gas

Una explosión seguida de un incendio se registró este viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Los equipos de emergencia trasladaron a personas heridas y comenzaron a evacuar los establecimientos cercanos.

El estallido ocurrió a las 9.44 en la esquina de avenida Hipólito Yrigoyen y Enrique del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería. Los bomberos acudieron a esa zona comercial para combatir el fuego.

El operativo incluyó la evacuación de un geriátrico, una escuela y comercios ubicados en un radio de 200 metros. La información inicial no precisó cuántas personas resultaron heridas ni la gravedad de las lesiones.

Qué se sabe sobre la rotura del caño de gas

Según informó Infobae, una máquina habría dañado un caño de distribución de gas mientras se realizaban trabajos de MetroGAS. Esa es la versión preliminar sobre lo que ocurrió antes de la explosión.

Una vecina contó que algunas calles del sector ya estaban cortadas por las tareas sobre la red de gas. Tras el estallido, los equipos de emergencia intervinieron en la esquina donde se inició el incendio.

🚨 EXPLOSIÓN POR ROTURA DE CAÑO DE GAS MIENTRAS RENOVABAN LA RED - Fue en Remedios de Escalada. - Hay heridos. https://t.co/3ngotCMHw4 — Vía Szeta (@mauroszeta) November 13, 2026

Las imágenes registradas en el lugar mostraron llamas de gran intensidad en la vía pública. Los bomberos trabajaron en el sector mientras se realizaban los traslados y las evacuaciones.

Qué contaron los vecinos de Remedios de Escalada

“Se sintió como un trueno muy fuerte”, relató Ariana, una vecina de la localidad bonaerense. También señaló que los bomberos llegaron poco después de la explosión.

Walter, un comerciante de la zona, dijo que el impacto alcanzó a un almacén de la esquina y a un edificio ubicado enfrente. Su testimonio dio cuenta de daños en las inmediaciones del incendio.

Andrés, otro vecino, relató que escuchó tres detonaciones y percibió un fuerte olor a gas en el sector. Al momento del reporte inicial, el operativo de emergencia seguía en marcha.